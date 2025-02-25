Український дрон "Відьмак". Що відомо про новий козир ЗСУ

25 лютого офіційно стало відомо, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.
Головні тези:
- “Відьмак” здатен наздогнати будь-яку колісну техніку армії РФ.
- Дрон створений з урахуванням бойового досвіду ЗСУ та виготовлений на українському підприємстві.
Що відомо про новий український дрон “Відьмак”
Що важливо розуміти, високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських загарбників.
Цю інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
У Міноборони звертають увагу на те, що “Відьмака” виготовляють на українському підприємстві.
За словами фахівців, комплекс створено з урахуванням бойового досвіду Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що більшість комплектуючих — вітчизняного виробництва.
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