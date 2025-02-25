Український дрон "Відьмак". Що відомо про новий козир ЗСУ

При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. «Пташки» комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі.