Український дрон "Відьмак". Що відомо про новий козир ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Український дрон "Відьмак". Що відомо про новий козир ЗСУ

Міноборони України
дрон Відьмак

25 лютого офіційно стало відомо, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”. 

Головні тези:

  • “Відьмак” здатен наздогнати будь-яку колісну техніку армії РФ.
  • Дрон створений з урахуванням бойового досвіду ЗСУ та виготовлений на українському підприємстві.

Що відомо про новий український дрон “Відьмак”

Що важливо розуміти, високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських загарбників.

Цю інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У Міноборони звертають увагу на те, що “Відьмака” виготовляють на українському підприємстві.

За словами фахівців, комплекс створено з урахуванням бойового досвіду Сил оборони України.

Окрім того, наголошується, що більшість комплектуючих — вітчизняного виробництва.

При досить компактних розмірах «Відьмак» здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. «Пташки» комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі.

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