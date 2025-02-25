Росія атакувала Україну 7 ракетами та сотнями дронів

Країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на мирні українські міста та села о 19:00 24 лютого. Цього разу країна-агресорка використала 213 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, а також 7 крилатих ракет Х-101.
Головні тези:
- Сили ППО змогли знищити 6 ракет та 133 безпілотників типу Shahed у різних областях України.
- Повітряні сили України успішно відбили напад, залучивши авіацію, зенітні війська та мобільні вогневі групи.
Атака Росії на Україну 24-25 лютого — що відомо
Ворог здійснював напад з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 79 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено. Негативних наслідків наразі не виявлено.
Під удар ворога потрапила Київщина та Житомирщина.
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