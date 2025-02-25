ЗСУ вдарили по зенітному ракетному комплексу Росії “Бук-M3”

Українські ракетні війська та артилерія атакували одразу 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та російський зенітний ракетний комплекс “Бук-M3”.
Головні тези:
- Армія РФ зазнала масштабних втрат: йдеться про близько 869 тисяч окупантів.
- Протягом 24 лютого зафіксовано 98 бойових зіткнень українських воїнів з ворогом.
Втрати армії РФ станом на 25 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 869 530 (+1 300) осіб,
танків — 10 182 (+5) од,
бойових броньованих машин — 21 168 (+11) од,
артилерійських систем — 23 652 (+26) од,
засобів ППО — 1 083 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 767 (+122) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 582 (+138) од,
спеціальної техніки — 3 759 (+2) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень.
Вказано, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ.
Ба більше, противник здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.
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