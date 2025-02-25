ВСУ ударили по зенитному ракетному комплексу России "Бук-M3"

Украинские ракетные войска и артиллерия атаковали сразу 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, пункт управления и российский зенитный ракетный комплекс "Бук-M3".

Потери армии РФ по состоянию на 25 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 869 530 (+1 300) человек,

танков — 10 182 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 21 168 (+11) ед,

артиллерийских систем — 23 652 (+26) ед,

средств ПВО — 1 083 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 767 (+122) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38 582 (+138) ед,

специальной техники — 3 759 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений.

Указано, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ.

Более того, противник совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения 2438 дронов-камикадзе.