ВСУ ударили по зенитному ракетному комплексу России "Бук-M3"

Украинские ракетные войска и артиллерия атаковали сразу 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, пункт управления и российский зенитный ракетный комплекс "Бук-M3".
Главные тезисы
- Армия РФ понесла масштабные потери: речь идет о около 869 тысячах оккупантов.
- В течение 24 февраля зафиксировано 98 боевых столкновений украинских воинов с врагом.
Потери армии РФ по состоянию на 25 февраля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 869 530 (+1 300) человек,
танков — 10 182 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 21 168 (+11) ед,
артиллерийских систем — 23 652 (+26) ед,
средств ПВО — 1 083 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 767 (+122) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 38 582 (+138) ед,
специальной техники — 3 759 (+2) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений.
Указано, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ.
Более того, противник совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения 2438 дронов-камикадзе.
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