Россия атаковала Украину 7 ракетами и сотнями дронов

Страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 19:00 24 февраля. В этот раз страна-агрессорка использовала 213 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, а также 7 крылатых ракет Х-101.
Главные тезисы
- Силы ПВО смогли уничтожить 6 ракет и 133 беспилотника типа Shahed в разных областях Украины.
- Воздушные силы Украины успешно отразили нападение, привлекая авиацию, зенитные войска и мобильные огневые группы.
Атака России на Украину 24-25 февраля — что известно
Враг совершал нападение с разных направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 79 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны. Отрицательных последствий пока не обнаружено.
Под удар врага попали Киевская и Житомирская области.
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