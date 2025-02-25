Россия атаковала Украину 7 ракетами и сотнями дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 7 ракетами и сотнями дронов

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 19:00 24 февраля. В этот раз страна-агрессорка использовала 213 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, а также 7 крылатых ракет Х-101.

Главные тезисы

  • Силы ПВО смогли уничтожить 6 ракет и 133 беспилотника типа Shahed в разных областях Украины.
  • Воздушные силы Украины успешно отразили нападение, привлекая авиацию, зенитные войска и мобильные огневые группы.

Атака России на Украину 24-25 февраля — что известно

Враг совершал нападение с разных направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 79 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны. Отрицательных последствий пока не обнаружено.

Под удар врага попали Киевская и Житомирская области.

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