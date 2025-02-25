Россия атаковала Украину 7 ракетами и сотнями дронов

Страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 19:00 24 февраля. В этот раз страна-агрессорка использовала 213 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, а также 7 крылатых ракет Х-101.