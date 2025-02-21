Дістане до Москви. Український дрон-ракету «Трембіта» представили на Defense Tech Innovations Forum 2025

У Києві відбувся Defense Tech Innovations Forum 2025, на якому вперше презентували зблизька інноваційну українську розробку — далекобійний дрон-ракету “Трембіта”.
Головні тези:
- У рамках Defense Tech Innovations Forum 2025 у Києві було представлено український дрон-ракету «Трембіта», який може дістатися до Москви зі швидкістю до 400 км/год.
- Форум об'єднав українських та іноземних виробників, інвесторів та експертів у сфері оборонних технологій, де були представлені нові зразки українського озброєння.
- Український ударний безпілотник «Булава» та наземний дрон-камікадзе також були продемонстровані на форумі.
Український дрон-ракета «Трембіта» дістане до Москви
Форум Defense Tech Innovations Forum 2025 об’єднав українських та іноземних виробників, інвесторів, представників інноваційних оборонних агенцій з країн-партнерів та експертів у сфері оборонних технологій.
Армія TV опублікувала зразки українського озброєння, які були представлені вперше. Зокрема дрон-ракету «Трембіта».
Ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника. Розробники кажуть, що дістане до Москви, — йдеться у повідомленні.
Також був представлений український ударний безпілотник «Булава», який може уражати цілі на відстані до 60 км та перебувати в повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі.
На форумі можна було побачити і наземний дрон-камікадзе, в якого замість колес стоять міни ТМ-62, а також Wolly 7,62 — сучасний дистанційно керований бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.
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