Дістане до Москви. Український дрон-ракету «Трембіта» представили на Defense Tech Innovations Forum 2025

Український дрон-ракета «Трембіта» дістане до Москви

Форум Defense Tech Innovations Forum 2025 об’єднав українських та іноземних виробників, інвесторів, представників інноваційних оборонних агенцій з країн-партнерів та експертів у сфері оборонних технологій.

Армія TV опублікувала зразки українського озброєння, які були представлені вперше. Зокрема дрон-ракету «Трембіта».

Ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника. Розробники кажуть, що дістане до Москви, — йдеться у повідомленні.

Також був представлений український ударний безпілотник «Булава», який може уражати цілі на відстані до 60 км та перебувати в повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі.

На форумі можна було побачити і наземний дрон-камікадзе, в якого замість колес стоять міни ТМ-62, а також Wolly 7,62 — сучасний дистанційно керований бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.