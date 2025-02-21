Достанет до Москвы. Украинский дрон-ракету «Трембита» представили на Defense Tech Innovations Forum 2025
Категория
Технологии
Дата публикации

Достанет до Москвы. Украинский дрон-ракету «Трембита» представили на Defense Tech Innovations Forum 2025

Трембита
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Источник:  Армия TV

В Киеве состоялся Defense Tech Innovations Forum 2025, на котором впервые презентовали вблизи инновационную украинскую разработку - дальнобойный дрон-ракету "Трембита".

Главные тезисы

  • На форуме Defense Tech Innovations Forum 2025 в Киеве впервые была представлена украинская дальнобойная дрон-ракета «Трембита» со скоростью до 400 км/ч.
  • Помимо дрона-ракеты «Трембита», на мероприятии были продемонстрированы другие инновационные образцы украинского вооружения, включая ударный беспилотник Булава и наземный дрон-камикадзе.
  • Defense Tech Innovations Forum 2025 объединил как украинских, так и иностранных производителей, инвесторов и экспертов оборонной отрасли, представившись площадку для обсуждения новейших технологий и разработок.

Украинский дрон-ракета «Трембита» достанет до Москвы

Форум Defense Tech Innovations Forum 2025 объединил украинских и иностранных производителей, инвесторов, представителей инновационных оборонных агентств стран-партнеров и экспертов в сфере оборонных технологий.

Армия TV опубликовала впервые представленные образцы украинского вооружения. В частности, дрон-ракета «Трембита».

Эта украинская ракета летит со скоростью до 400 км/ч и получает стратегические цели противника. Разработчики говорят, что получит в Москву, — говорится в сообщении.

Также был представлен украинский ударный беспилотник Булава, который может поражать цели на расстоянии до 60 км и находиться в воздухе до 50 минут, двигаясь в направлении цели.

На форуме можно было увидеть и наземный дрон-камикадзе, у которого вместо колес стоят мины ТМ-62, а также Wolly 7,62 — современный дистанционно управляемый боевой модуль, предназначенный для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

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