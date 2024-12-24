Украина создает ракету "Трембита" — она сможет долететь до Москвы

Украинские волонтеры-инженеры создают новую крылатую ракету под названием "Трембита", имеющую потенциал долететь до Москвы. Проект находится на финальной стадии испытаний, а серийное производство планируется начать в ближайшее время.
Главные тезисы
- Ракета 'Трембита' является современным решением для украинской обороны и может долететь до Москвы, базовая модель преодолевает до 200 км со скоростью 400 км/ч.
- Этот проект разрабатывается для восстановления оборонной промышленности Украины и усиления ее обороноспособности в условиях вооруженных конфликтов.
- Ракета 'Рута' предназначена для выполнения ударных и разведывательных задач, имеет высокую скорость и возможность использования различного полезного оборудования.
- Украина работает над этими проектами, чтобы иметь собственные средства влияния в условиях войны и угрозы национальной безопасности.
- Ракеты 'Трембита' и 'Рута' имеют стратегическое значение для укрепления оборонных возможностей Украины в условиях геополитических напряжений.
Что известно об украинской ракете "Трембита"
Это современная крылатая ракета, использующая усовершенствованный импульсный реактивный двигатель, основанный на технологии немецкой бомбы V-1 времен 1944 года.
Базовая модель преодолевает до 200 км со скоростью 400 км/ч. Инженеры работают над обновленной версией, которая сможет достигать гораздо большей дальности, в частности Москвы.
Ракета разрабатывается как:
Мобильное и недорогое решение: стоимость одной ракеты составляет около 15 тысяч долларов.
Эффективное средство против ПВО: благодаря низкой себестоимости "Трембита" может использоваться для истощения противовоздушной обороны врага.
Возможность поражения тыловых целей: в отличие от иностранных ракет, в основном используемых вблизи линии фронта, "Трембита" позволит наносить удары по стратегическим объектам в глубине территории РФ.
Однако Украина требует времени для массового производства таких ракет. По словам высокопоставленного чиновника по вопросам безопасности, требуется не менее года, чтобы производить ракеты в количествах и с характеристиками, которые будут создавать реальную угрозу для РФ.
Что известно об украинской ракете "Рута"
"Рута" является разработкой украинского стартапа Destinus. Она выглядит как крылатая ракета или реактивный дрон. Ее основные характеристики включают:
Дальность полета: до 300 км;
Назначение: выполнение ударных, разведывательных задач или использование в качестве цели для тренировок.
Основным преимуществом "Руты" является ее скоростной полет, что затрудняет противодействие со стороны российских мобильных огневых групп и делает неэффективными вертолеты в составе российской ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-