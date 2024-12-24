Украина создает ракету "Трембита" — она сможет долететь до Москвы

Украинские волонтеры-инженеры создают новую крылатую ракету под названием "Трембита", имеющую потенциал долететь до Москвы. Проект находится на финальной стадии испытаний, а серийное производство планируется начать в ближайшее время.

Что известно об украинской ракете "Трембита"

Это современная крылатая ракета, использующая усовершенствованный импульсный реактивный двигатель, основанный на технологии немецкой бомбы V-1 времен 1944 года.

Базовая модель преодолевает до 200 км со скоростью 400 км/ч. Инженеры работают над обновленной версией, которая сможет достигать гораздо большей дальности, в частности Москвы.

Ракета разрабатывается как:

Мобильное и недорогое решение: стоимость одной ракеты составляет около 15 тысяч долларов.

Эффективное средство против ПВО: благодаря низкой себестоимости "Трембита" может использоваться для истощения противовоздушной обороны врага.

Возможность поражения тыловых целей: в отличие от иностранных ракет, в основном используемых вблизи линии фронта, "Трембита" позволит наносить удары по стратегическим объектам в глубине территории РФ.

Из-за ограниченного количества иностранных ракет большой дальности Украина работает над собственными проектами, включая "Трембиту". Этот проект важен для возрождения оборонной промышленности и усиления способности Украины наносить удары по стратегически важным целям противника, — отмечает издание. Поделиться

Однако Украина требует времени для массового производства таких ракет. По словам высокопоставленного чиновника по вопросам безопасности, требуется не менее года, чтобы производить ракеты в количествах и с характеристиками, которые будут создавать реальную угрозу для РФ.

Что известно об украинской ракете "Рута"

"Рута" является разработкой украинского стартапа Destinus. Она выглядит как крылатая ракета или реактивный дрон. Ее основные характеристики включают:

Дальность полета: до 300 км;

Назначение: выполнение ударных, разведывательных задач или использование в качестве цели для тренировок.

Ракета стартует с помощью ракетного ускорителя, а ее низкая стоимость в отношении размеров, полезной нагрузки и скорости выделяет ее среди аналогов. "Рута" может быть оснащена различной полезной нагрузкой, включая разведывательное оборудование, и может возвращаться и приземляться с помощью парашюта. Поделиться