Россия впервые показала "гиперзвуковую" ракету "Циркон" — видео

Как выглядит российская ракета "Циркон"

Как утверждает российское оборонное ведомство, экипажи фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

На опубликованном видео больше всего обращает на себя внимание цилиндрический кожух, закрывающий носовую часть ракеты. Вполне возможно, что он отстреливается после запуска.

Также существует версия, что он необходим для защиты изделия от внешних повреждений.

Кроме того, можно заметить разгонный блок, находящийся в хвостовой части ракеты. Впрочем, подробно рассмотреть на стоп-кадрах его конструктивные особенности довольно сложно.

Как "Адмирал Горшков", так и "Адмирал Головко" (именно они запускали "Цирконы") относятся к проекту 22350. Эти многоцелевые фрегаты являются одними из новейших и мощных надводных кораблей ВМФ РФ. Кроме "Цирконов" они также могут нести, в частности, "Ониксы" и "Калибры". Поделиться

Что еще известно о "Цирконе"

Российские власти до сих пор называют "Циркон" "гиперзвуковой" противокорабельной ракетой, которая может развивать скорость до 9 М (около 11025 км/ч) и имеет дальность от 400 до 1000 км.

Несмотря на то, что ранее вес боевой части изделия оценивался в 300-400 кг, новое исследование обломков одной из таких ракет свидетельствует о том, что на самом деле вес боевой части 3М22 достигает всего 100-150 кг.

По словам специалистов, этого может оказаться маловато для гарантированного уничтожения крупных кораблей, против которых "Циркон" и назначался.