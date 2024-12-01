РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Этой ночью и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения по защите неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. В течение ночи сбито более 30 ударных беспилотников. Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками каждый день в течение столь долгого времени.

Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас, — подытожил президент Украины. Поделиться

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.