РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.

Главные тезисы

  • РФ атаковала Украину более 500 раз в неделю, используя более 660 дронов и 120 ракет.
  • Украинские Вооруженные Силы отразили атаку, сбив более 30 ударных беспилотников за ночь.
  • Президент Зеленский подчеркнул, что ни одна страна не сталкивалась с подобными атаками на столь длительном промежутке времени.
  • Украина продолжает борьбу с агрессором, поддерживается партнерами и поддерживает мир в Европе.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Этой ночью и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения по защите неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. В течение ночи сбито более 30 ударных беспилотников. Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками каждый день в течение столь долгого времени.

Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас, — подытожил президент Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!

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