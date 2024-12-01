РФ атаковала Украину более 500 КАБ и около 120 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 500 КАБов и почти 660 дронов. Также русская армия запустила около 120 ракет.
Главные тезисы
- РФ атаковала Украину более 500 раз в неделю, используя более 660 дронов и 120 ракет.
- Украинские Вооруженные Силы отразили атаку, сбив более 30 ударных беспилотников за ночь.
- Президент Зеленский подчеркнул, что ни одна страна не сталкивалась с подобными атаками на столь длительном промежутке времени.
- Украина продолжает борьбу с агрессором, поддерживается партнерами и поддерживает мир в Европе.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Как отметил Владимир Зеленский, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками каждый день в течение столь долгого времени.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!
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