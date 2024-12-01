РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень
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За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 500 КАБів і майже 660 дронів. Також російська армія запустила близько 120 ракет.

Головні тези:

  • РФ атакувала Україну понад 500 раз за тиждень, використовуючи понад 660 дронів та 120 ракет.
  • Українські Збройні Сили відбили атаку, збивши понад 30 ударних безпілотників за ніч.
  • Президент Зеленський наголосив, що жодна країна не стикалася з подібними атаками на такому тривалому проміжку часу.
  • Україна продовжує боротьбу з агресором, підтримується своїми партнерами та підтримує мир в Європі.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Протягом ночі збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив Володимир Зеленський, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас, — підсумував президент України.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 1 грудня (із 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!

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