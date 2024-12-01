РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 500 КАБів і майже 660 дронів. Також російська армія запустила близько 120 ракет.
Головні тези:
- РФ атакувала Україну понад 500 раз за тиждень, використовуючи понад 660 дронів та 120 ракет.
- Українські Збройні Сили відбили атаку, збивши понад 30 ударних безпілотників за ніч.
- Президент Зеленський наголосив, що жодна країна не стикалася з подібними атаками на такому тривалому проміжку часу.
- Україна продовжує боротьбу з агресором, підтримується своїми партнерами та підтримує мир в Європі.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Як зазначив Володимир Зеленський, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 1 грудня (із 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!
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