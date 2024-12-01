РФ атакувала Україну понад 500 КАБами та близько 120 ракетами за останній тиждень

Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас, — підсумував президент України.