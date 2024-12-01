Сили ППО збили 32 російських "шахеди" під час атаки на Україну

У ніч проти 1 грудня РФ атакувала Україну 78 дронами типу Shshed та іншими безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 32 дрони.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 1 грудня (із 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!

Фото — t.me/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомили в КМВА, уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва пошкодивши багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — йдеться в повідомленні. Поширити

Також внаслідок атаки пошкоджено 6 автомобілів.

Зазначається, що Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.