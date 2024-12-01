Сили ППО збили 32 російських "шахеди" під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 32 російських "шахеди" під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 32 російських "шахеди" під час атаки на Україну
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У ніч проти 1 грудня РФ атакувала Україну 78 дронами типу Shshed та іншими безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 32 дрони.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили відбили напад російських дронів типу Shahed та інших безпілотників.
  • Протиповітряна оборона діяла у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
  • Внаслідок атаки РФ по Києву пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та 6 автомобілів.
  • Сили оборони виявили та знешкодили десятки ударних безпілотників, які загрожували столиці.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 1 грудня (із 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!

Фото — t.me/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомили в КМВА, уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва пошкодивши багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки пошкоджено 6 автомобілів.

Зазначається, що Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.

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