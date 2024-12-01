Сили ППО збили 32 російських "шахеди" під час атаки на Україну

У ніч проти 1 грудня РФ атакувала Україну 78 дронами типу Shshed та іншими безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 32 дрони.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили відбили напад російських дронів типу Shahed та інших безпілотників.
- Протиповітряна оборона діяла у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
- Внаслідок атаки РФ по Києву пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та 6 автомобілів.
- Сили оборони виявили та знешкодили десятки ударних безпілотників, які загрожували столиці.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 1 грудня (із 20.00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ — РФ ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Як повідомили в КМВА, уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва пошкодивши багатоквартирний житловий будинок.
Також внаслідок атаки пошкоджено 6 автомобілів.
Зазначається, що Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.
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