Силы ПВО сбили 32 российских "шахеда" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 32 российских "шахеда" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 32 российских "шахеда" во время атаки на Украину
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В ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 78 дронами типа Shshed и другими беспилотниками неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 32 дрона.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 32 российских дрона типа Шахед в результате атаки на Украину 1 декабря.
  • Противовоздушная оборона активно действовала в нескольких областях, предотвращая угрозу столице и обнаруживая десятки ударных беспилотников.
  • Российские дроны нанесли ущерб Киеву, повреждены многоквартирный жилой дом и автомобили, однако противники были успешно отражены.
  • В результате атаки средства РЭБ и огневые группы Воздушных сил были задействованы для защиты Украины.
  • Подробности атаки и последствия боевых действий РФ на Украину позволяют понять масштаб угрозы и эффективность действий сил обороны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!

Фото — t.me/kpszsu

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщили в КМВА, обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева, повредив многоквартирный жилой дом.

В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждены 6 автомобилей.

Отмечается, что Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка угрожавших столице ударных БпЛА.

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