Силы ПВО сбили 32 российских "шахеда" во время атаки на Украину

В ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 78 дронами типа Shshed и другими беспилотниками неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 32 дрона.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!

Фото — t.me/kpszsu

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщили в КМВА, обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева, повредив многоквартирный жилой дом.

В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении. Поделиться

Также в результате атаки повреждены 6 автомобилей.

Отмечается, что Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка угрожавших столице ударных БпЛА.