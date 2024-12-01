Силы ПВО сбили 32 российских "шахеда" во время атаки на Украину

В ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 78 дронами типа Shshed и другими беспилотниками неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 32 дрона.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 32 российских дрона типа Шахед в результате атаки на Украину 1 декабря.
- Противовоздушная оборона активно действовала в нескольких областях, предотвращая угрозу столице и обнаруживая десятки ударных беспилотников.
- Российские дроны нанесли ущерб Киеву, повреждены многоквартирный жилой дом и автомобили, однако противники были успешно отражены.
- В результате атаки средства РЭБ и огневые группы Воздушных сил были задействованы для защиты Украины.
- Подробности атаки и последствия боевых действий РФ на Украину позволяют понять масштаб угрозы и эффективность действий сил обороны.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) по направлениям Курск, Орел, Брянск — РФ враг атаковал 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как сообщили в КМВА, обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева, повредив многоквартирный жилой дом.
Также в результате атаки повреждены 6 автомобилей.
Отмечается, что Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка угрожавших столице ударных БпЛА.
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