Россия тратит астрономические суммы на обстрелы Украины дронами и ракетами. Хотя эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Главные тезисы
- Россия потратила более 18 млрд долл на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по Украине, что могло быть направлено на развитие страны.
- Расходы России на ракеты эквивалентны 5-летним бюджетам 10 беднейших регионов, что вызывает вопросы о приоритетах и цене войны.
- Российские войска постоянно обстреливают Украину, используя как ракеты, так и дроны. Институт изучения войны считает, что РФ планирует провести новые испытательные пуски ракет.
Россия потратила на обстрелы Украины более 18 млрд долл
Россия запустила по Украине во время полномасштабного вторжения 10 тыс ракет и 13 тыс беспилотников.
По данным из открытых источников, с 24 февраля 2022 года Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что составляет более 1,8 трлн руб.
Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры, отмечают в ЦПД.
К примеру, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн руб (13 млрд долл.), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города.
Еще, к примеру, израсходованная сумма на обстрелы по Украине будет равна более чем четырехлетним бюджетам Свердловской области.
Расходы Краснодарского края — 5,15 млрд долл. в год, то есть три с половиной годовых бюджета региона потрачены на обстрелы мирных городов Украины.
Россия обстреливает Украину
Российские войска постоянно обстреливают Украину. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки по Украине, используя одновременно и дроны, и ракеты. Но бывают и моноатаки.
В частности, во время обстрела по Украине 21 ноября российские войска использовали межконтинентальную баллистическую ракету. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, нелегитимный президент России Владимир Путин использует Украину как полигон.
Отметим, что в Институте изучения войны считают, что РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.
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