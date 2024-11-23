Цена войны. Сколько средств Россия потратила на обстрелы Украины ракетами и дронами

Россия тратит астрономические суммы на обстрелы Украины дронами и ракетами. Хотя эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Россия потратила на обстрелы Украины более 18 млрд долл

Россия запустила по Украине во время полномасштабного вторжения 10 тыс ракет и 13 тыс беспилотников.

По данным из открытых источников, с 24 февраля 2022 года Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что составляет более 1,8 трлн руб.

Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры, отмечают в ЦПД.

Инфографика ЦПД

К примеру, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн руб (13 млрд долл.), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города.

Инфографика ЦПД

Еще, к примеру, израсходованная сумма на обстрелы по Украине будет равна более чем четырехлетним бюджетам Свердловской области.

Инфографика ЦПД

Расходы Краснодарского края — 5,15 млрд долл. в год, то есть три с половиной годовых бюджета региона потрачены на обстрелы мирных городов Украины.

Расходы России на ракеты эквивалентны 5-летним бюджетам 10 беднейших регионов страны. Поделиться

Россия обстреливает Украину

Российские войска постоянно обстреливают Украину. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки по Украине, используя одновременно и дроны, и ракеты. Но бывают и моноатаки.

В частности, во время обстрела по Украине 21 ноября российские войска использовали межконтинентальную баллистическую ракету. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, нелегитимный президент России Владимир Путин использует Украину как полигон.

Отметим, что в Институте изучения войны считают, что РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.