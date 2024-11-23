Ціна війни. Скільки коштів Росія витратила на обстріли України ракетами і дронами

Росія витрачає астрономічні суми на обстріли України дронами і ракетами. Хоча ці гроші могли б бути витрачені на благоустрій країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Головні тези:
- Росія витратила понад 18 млрд дол на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по Україні.
- Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури країни-агресорки.
- Витрати Росії на ракети еквівалентні 5 річним бюджетам 10 найбідніших регіонів країни.
Росія витратила на обстріли України понад 18 млрд дол
Росія запустила по Україні під час повномасштабного вторгнення 10 тис ракет і 13 тис безпілотників.
За даними з відкритих джерел, з 24 лютого 2022 року Росія витратила більш як 18 млрд доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України, що дорівнює понад 1,8 трлн руб.
Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури, — зазначають в ЦПД.
Наприклад, витрати Санкт-Петербурга у 2024 році становлять 1,3 трлн руб (13 млрд дол), що еквівалентно 1,38 річного бюджету міста.
Ще, до прикладу, витрачена сума на обстріли по Україні дорівнюватиме більше як чотирирічним бюджетам Свердловської області.
Витрати Краснодарського краю — 5,15 млрд дол за рік, тобто три з половиною річних бюджетів регіону витрачено на обстріли мирних міст України.
Росія обстрілює Україну
Російські війська постійно обстрілюють Україну. Найчастіше окупанти використовують комбіновані атаки по Україні, використовуючи одночасно і дрони, і ракети. Але бувають і моноатаки.
Зокрема під час обстрілу по Україні 21 листопада російські війська використали міжконтинентальну балістичну ракету. Як сказав президент України Володимир Зеленський, нелегітимний президент Росії Володимир Путін використовує Україну як полігон.
Зазначимо, що в Інституті вивчення війни вважають, що РФ знову планує провести випробувальні пуски балістичних ракет. Вони відбудуться вже найближчими днями.
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