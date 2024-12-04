Росія вперше показала "‎гіперзвукову"‎ ракету "‎Циркон"‎ — відео

Міністерство оборони РФ продемонструвало "‎гіперзвукову"‎ ракету "‎Циркон"‎. Вороже відомство оприлюднило у мережі кадри з навчань у Середземному морі, які відбулися 3 грудня.

Як виглядає російська ракета “Циркон”

Як стверджує російське оборонне відомство, екіпажі фрегатів "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" та "Адмірал Головко" виконали стрільби гіперзвуковими ракетами "Циркон".

На опублікованому відео найбільше привертає до себе увагу циліндричний кожух, який закриває носову частину ракети. Цілком можливо, він відстрілюється після запуску.

Також існує версія, що він потрібен для захисту виробу від зовнішніх пошкоджень.

Окрім того, можна помітити розгінний блок, який знаходиться у хвостовій частині ракети. Втім, детально розгледіти на стоп-кадрах його конструктивні особливості доволі важко.

Як "Адмірал Горшков", так і "Адмірал Головко" (саме вони запускали "Циркони") належать до проекту 22350. Ці багатоцільові фрегати є одними з найновіших та найбільш потужних надводних кораблів ВМФ РФ. Окрім "‎Цирконів" вони також можуть нести, зокрема, "Онікси" і "Калібри". Поширити

Що ще відомо про “Циркон”

Російська влада досі називає "Циркон" "гіперзвуковою" протикорабельною ракетою, яка може розвивати швидкість до 9 М (близько 11025 км/год) та має дальність від 400 до 1000 км.

Попри те, що раніше вагу бойової частини виробу оцінювали у 300-400 кг, нове дослідження уламків одної з таких ракет, свідчать про те, що насправді вага бойової частини 3М22 сягає лише 100-150 кг.

За словами фахівців, цього може виявитись замало для гарантованого знищення великих кораблів, проти яких "Циркон" і призначався.