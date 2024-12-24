Україна створює ракету "Трембіта" — вона зможе долетіти до Москви
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна створює ракету "Трембіта" — вона зможе долетіти до Москви

Україна створює ракету "Трембіта" — вона зможе долетіти до Москви
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Джерело:  The Economist

Українські волонтери-інженери створюють нову крилату ракету під назвою "Трембіта", яка має потенціал долетіти до Москви. Проєкт перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується розпочати найближчим часом.

Головні тези:

  • Ракета 'Трембіта' є сучасним рішенням для української оборони та може долетіти до Москви, базова модель долає до 200 км зі швидкістю 400 км/год.
  • Цей проєкт розробляється для відновлення оборонної промисловості України та посилення її обороноздатності в умовах збройних конфліктів.
  • Ракета 'Рута' створена для виконання ударних та розвідувальних завдань, має високу швидкість та можливість використання різного корисного обладнання.
  • Україна працює над цими проєктами для того, щоб мати власні засоби впливу в умовах війни та загрози національній безпеці.
  • Ракети 'Трембіта' та 'Рута' мають стратегічне значення для зміцнення оборонних можливостей України в умовах геополітичних напруг.

Що відомо про українську ракету “Трембіта”

Як зазначає видання, це сучасна крилата ракета, яка використовує вдосконалений імпульсний реактивний двигун, заснований на технології німецької бомби V-1 часів 1944 року.

Базова модель долає до 200 км зі швидкістю 400 км/год. Інженери працюють над оновленою версією, яка зможе досягати значно більшої дальності, зокрема Москви.

Ракета розробляється як:

  • Мобільне та недороге рішення: вартість однієї ракети становить близько 15 тисяч доларів.

  • Ефективний засіб проти ППО: завдяки низькій собівартості "Трембіта" може використовуватися для виснаження протиповітряної оборони ворога.

  • Можливість ураження тилових цілей: на відміну від іноземних ракет, які здебільшого використовуються поблизу лінії фронту, "Трембіта" дозволить завдавати ударів по стратегічних об’єктах у глибині території РФ.

Через обмежену кількість іноземних ракет великої дальності Україна працює над власними проєктами, включно з "Трембітою". Цей проєкт є важливим для відродження оборонної промисловості та посилення спроможності України завдавати ударів по стратегічно важливих цілях противника, — зазначає видання.

Однак Україна потребує часу для масового виробництва таких ракет. За словами високопоставленого чиновника з питань безпеки, потрібно щонайменше рік, щоб виробляти ракети у кількостях і з характеристиками, які створюватимуть реальну загрозу для РФ.

Що відомо про українську ракету “Рута”

Як зазначається, "Рута" є розробкою українського стартапу Destinus. Вона виглядає як крилата ракета або реактивний дрон. Її основні характеристики включають:

  • Дальність польоту: до 300 км;

  • Призначення: виконання ударних, розвідувальних завдань або використання як мішень для тренувань.

Ракета стартує за допомогою ракетного прискорювача, а її низька вартість у співвідношенні до розмірів, корисного навантаження та швидкості виділяє її серед аналогів. "Рута" може бути оснащена різним корисним навантаженням, включно з розвідувальним обладнанням, та має можливість повертатися і приземлятися за допомогою парашута.

Основною перевагою "Рути" є її високошвидкісний політ, що ускладнює протидію з боку російських мобільних вогневих груп та робить неефективними вертольоти у складі російської ППО.

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