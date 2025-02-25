Украинский дрон "Ведьмак". Что известно о новом козыре ВСУ

25 февраля официально стало известно, что Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак".
Главные тезисы
- "Ведьмак" способен догнать любую колесную технику армии РФ.
- Дрон создан с учетом боевого опыта ВСУ и изготовлен на украинском предприятии.
Что известно о новом украинском дроне "Ведьмак"
Что важно понимать, высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику российских захватчиков.
Эту информацию официально подтвердили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
В Минобороны обращают внимание на то, что "Ведьмака" производят на украинском предприятии.
По словам специалистов, комплекс создан с учетом боевого опыта Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что большинство комплектующих — отечественное производство.
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