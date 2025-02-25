Украинский дрон "Ведьмак". Что известно о новом козыре ВСУ

При достаточно компактных размерах "Ведьмак" способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом коптер развивает внушительную скорость и может резко маневрировать. «Птички» комплекса работают день и ночь, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели.