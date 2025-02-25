Украинский дрон "Ведьмак". Что известно о новом козыре ВСУ
Категория
Украина
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Украинский дрон "Ведьмак". Что известно о новом козыре ВСУ

Минобороны Украины
дрон Ведьмак
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25 февраля официально стало известно, что Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак".

Главные тезисы

  • "Ведьмак" способен догнать любую колесную технику армии РФ.
  • Дрон создан с учетом боевого опыта ВСУ и изготовлен на украинском предприятии.

Что известно о новом украинском дроне "Ведьмак"

Что важно понимать, высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику российских захватчиков.

Эту информацию официально подтвердили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

В Минобороны обращают внимание на то, что "Ведьмака" производят на украинском предприятии.

По словам специалистов, комплекс создан с учетом боевого опыта Сил обороны Украины.

Кроме того, указано, что большинство комплектующих — отечественное производство.

При достаточно компактных размерах "Ведьмак" способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом коптер развивает внушительную скорость и может резко маневрировать. «Птички» комплекса работают день и ночь, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели.

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