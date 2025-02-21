ВСУ дронами уничтожили МТЛБ и БАТ-2 армии РФ на Лиманском направлении — видео

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отразили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.
Главные тезисы
- ВСУ отразили атаки российских оккупантов на Лиманском направлении.
- Операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники, включая МТЛБ и грузовики.
- БАТ-2 — советский путепрокладчик, уничтоженный ВСУ во время боевых действий.
ВСУ дронами уничтожили вражеские МТЛБ и БАТ-2
По сообщению ОСУВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонные укрепления украинских защитников.
Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.
Искусную работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов метко разносят на куски вражескую технику.
БАТ-2 — советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче". БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке путей, подготовке и содержанию военных дорог.
Используется для разных целей:
перемещение грунта при устройстве переходов через овраги и рвы;
устройство спусков к переправам;
расчистка маршрута движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней;
устройство проходов в завалах, в лесу и населённых пунктах;
укладки дорожных блоков
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