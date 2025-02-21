ВСУ дронами уничтожили МТЛБ и БАТ-2 армии РФ на Лиманском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили МТЛБ и БАТ-2 армии РФ на Лиманском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
потери
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Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отразили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.

Главные тезисы

  • ВСУ отразили атаки российских оккупантов на Лиманском направлении.
  • Операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники, включая МТЛБ и грузовики.
  • БАТ-2 — советский путепрокладчик, уничтоженный ВСУ во время боевых действий.

ВСУ дронами уничтожили вражеские МТЛБ и БАТ-2

По сообщению ОСУВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонные укрепления украинских защитников.

Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.

За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые — путепрокладчик БАТ-2.

Искусную работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов метко разносят на куски вражескую технику.

БАТ-2 — советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче". БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке путей, подготовке и содержанию военных дорог.

Используется для разных целей:

  • перемещение грунта при устройстве переходов через овраги и рвы;

  • устройство спусков к переправам;

  • расчистка маршрута движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней;

  • устройство проходов в завалах, в лесу и населённых пунктах;

  • укладки дорожных блоков

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