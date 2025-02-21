ВСУ дронами уничтожили МТЛБ и БАТ-2 армии РФ на Лиманском направлении — видео

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отразили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.

ВСУ дронами уничтожили вражеские МТЛБ и БАТ-2

По сообщению ОСУВ "Хортица", на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонные укрепления украинских защитников.

Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.

За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые — путепрокладчик БАТ-2. Поделиться

Искусную работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов метко разносят на куски вражескую технику.

БАТ-2 — советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как "бульдозер на артиллерийском тягаче". БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке путей, подготовке и содержанию военных дорог.

Используется для разных целей: