РФ бросает на штурм раненых солдат из-за безумных потерь под Лиманом

Сложно воевать с Россией, где закон один — если они не идут на нас вперед, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных русских солдат из-за того, что они боялись наступать, гибнуть под пулями или ранеными. Таков закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых.