РФ бросает на штурм раненых солдат из-за безумных потерь под Лиманом

Оккупационные войска активизируют наступательные действия в районе Лимана Донецкой области. Для этого они перебрасывают туда дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков.
Главные тезисы
- РФ бросает раненых солдат на штурм, игнорируя значительные потери под Лиманом.
- Украинская разведка отмечает потери и деморализацию российских войск.
- Зеленский оглашает информацию о потерях армии РФ и критикует стратегию войны.
- Россия использует солдат как “мясо” и не уважает убитых бойцов, считая их пешками войны.
- Ситуация на востоке Украины характеризуется продолжающимся давлением со стороны РФ и кровопролитием из-за мясорубки на поле боя.
Войска РФ бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом
Как отмечает украинская разведка, под ударами украинских Сил обороны некоторые российские штурмовые группы понесли значительные потери и потеряли боеспособность.
Однако, несмотря на это, РФ продолжает бросать раненых солдат на штурмы.
Зеленский озвучил новые данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Президент также отметил, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов.
Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат как мясо и "забросает нас своими труппами".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-