РФ бросает на штурм раненых солдат из-за безумных потерь под Лиманом
Категория
Украина
Дата публикации

РФ бросает на штурм раненых солдат из-за безумных потерь под Лиманом

ГУР
РФ бросает на штурм раненых солдат из-за безумных потерь под Лиманом
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Оккупационные войска активизируют наступательные действия в районе Лимана Донецкой области. Для этого они перебрасывают туда дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков.

Главные тезисы

  • РФ бросает раненых солдат на штурм, игнорируя значительные потери под Лиманом.
  • Украинская разведка отмечает потери и деморализацию российских войск.
  • Зеленский оглашает информацию о потерях армии РФ и критикует стратегию войны.
  • Россия использует солдат как “мясо” и не уважает убитых бойцов, считая их пешками войны.
  • Ситуация на востоке Украины характеризуется продолжающимся давлением со стороны РФ и кровопролитием из-за мясорубки на поле боя.

Войска РФ бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом

Как отмечает украинская разведка, под ударами украинских Сил обороны некоторые российские штурмовые группы понесли значительные потери и потеряли боеспособность.

Однако, несмотря на это, РФ продолжает бросать раненых солдат на штурмы.

Деморализованные российские войска отказываются наступать, жалуясь на отсутствие надежной защиты от украинских дронов. Командование кафиров прибегает к давлению и запугиванию, заставляя даже легкораненых солдат идти в "мясные штурмы", чтобы поддержать наступление, говорится в сообщении.

Зеленский озвучил новые данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Сложно воевать с Россией, где закон один — если они не идут на нас вперед, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных русских солдат из-за того, что они боялись наступать, гибнуть под пулями или ранеными. Таков закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также отметил, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов.

Их люди гниют на земле, они не уносят с поля боя убитых своих людей. И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на Востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими труппами, — отметил Владимир Зеленский.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат как мясо и "забросает нас своими труппами".

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