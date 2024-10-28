РФ кидає на штурм поранених солдатів через шалені втрати під Лиманом

Складно воювати з Росією, де закон один — якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато мобілізованих російських солдатів через те, що вони боялися наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Такий закон у них. Вони не рахують кількість, вже жертв у них близько 650 тисяч вбитих і поранених.