РФ кидає на штурм поранених солдатів через шалені втрати під Лиманом
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ кидає на штурм поранених солдатів через шалені втрати під Лиманом

ГУР
РФ кидає на штурм поранених солдатів через шалені втрати під Лиманом
Read in English

Окупаційні війська активізують наступальні дії в районі Лимана на Донеччині. Для цього вони перекидають туди додаткові штурмові підрозділи 283-го та 488-го мотострілецьких полків.

Головні тези:

  • Окупаційні війська РФ активізували наступальні дії в районі Лимана на Донеччині, кидаючи на штурми поранених солдатів.
  • За даними української розвідки, російські штурмові групи зазнали значних втрат під Лиманом та втратили боєздатність.
  • Президент України Володимир Зеленський озвучив, що втрати Росії у війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.
  • Зеленський підкреслив, що РФ не забирає убитих бійців з поля бою, використовуючи їх як м'ясо у війні.

Війська РФ кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом

Як зазначає українська розвідка, під ударами українських Сил оборони деякі російські штурмові групи зазнали значних втрат і втратили боєздатність.

Проте попри це РФ продовжує кидати поранених солдатів на штурми.

Деморалізовані російські війська відмовляються наступати, скаржачись на відсутність надійного захисту від українських дронів. Командування окупантів вдається до тиску та залякувань, примушуючи навіть легкопоранених солдатів іти в 'м’ясні штурми', щоб підтримати наступ, — йдеться у повідомленні.

Зеленський озвучив нові дані про втрати армії РФ у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.

Складно воювати з Росією, де закон один — якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато мобілізованих російських солдатів через те, що вони боялися наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Такий закон у них. Вони не рахують кількість, вже жертв у них близько 650 тисяч вбитих і поранених.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України також зазначив, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців.

Їхні люди гниють на землі, вони не забирають з поля бою вбитих своїх людей. І це є обличчя Путіна і обличчя цієї війни. Так, на Сході вони продавлюють вони нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами, — зазначив Володимир Зеленський.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Огидна річ. Розвідка Естонії описала нову тактику армії РФ
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 40 ББМ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 40 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Втрати РФ у війні сягають близько 650 тис убитими та пораненими — Зеленський
Втрати РФ у війні сягають близько 650 тис убитими та пораненими — Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?