РФ кидає на штурм поранених солдатів через шалені втрати під Лиманом

Окупаційні війська активізують наступальні дії в районі Лимана на Донеччині. Для цього вони перекидають туди додаткові штурмові підрозділи 283-го та 488-го мотострілецьких полків.
Головні тези:
- Окупаційні війська РФ активізували наступальні дії в районі Лимана на Донеччині, кидаючи на штурми поранених солдатів.
- За даними української розвідки, російські штурмові групи зазнали значних втрат під Лиманом та втратили боєздатність.
- Президент України Володимир Зеленський озвучив, що втрати Росії у війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.
- Зеленський підкреслив, що РФ не забирає убитих бійців з поля бою, використовуючи їх як м'ясо у війні.
Війська РФ кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом
Як зазначає українська розвідка, під ударами українських Сил оборони деякі російські штурмові групи зазнали значних втрат і втратили боєздатність.
Проте попри це РФ продовжує кидати поранених солдатів на штурми.
Зеленський озвучив нові дані про втрати армії РФ у війні проти України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими.
Президент України також зазначив, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців.
Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".
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