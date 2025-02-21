ЗСУ дронами знищили МТЛБ і БАТ-2 армії РФ на Лиманському напрямку — відео

Російські окупанти великими силами тиснуть на українських оборонців на Лиманському напрямку. Однак ЗСУ не лише відбили атаки, але й вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2.

ЗСУ дронами знищили ворожі МТЛБ і БАТ-2

За повідомленням ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. Зокрема, росіяни продовжують штурмувати піхотою та бронетехнікою оборонні укріплення українських захисників.

Однак українські БПЛА знищують озброєння та бронетехніку противника.

За останні дні операторам FPV-дронів вдалось знищити велику кількість ворожої техніки: МТЛБ, дві вантажівки, гармату, буханку, мотоцикл і вперше — шляхопрокладач БАТ-2. Поширити

Майстерну роботу українських воїнів показала 63 окрема механізована бригада. На відео видно, як оператори дронів влучно розносять на шматки ворожу техніку.

БАТ-2 — радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т. Розроблений в Харківському конструкторському бюро машинобудування. Випускався малою серією. Абревіатура БАТ розшифровується як "бульдозер на артилерійському тягачі". БАТ-2 призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг.

Використовується для різних цілей: