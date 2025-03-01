Десятки дронов атаковали Россию и оккупированный Крым

Утром 1 марта Министерство обороны страны-агрессорки России заявило, что их ПВО якобы смогла уничтожить 48 беспилотников над 7 областями РФ и временно оккупированным Крымом.
Главные тезисы
- В РФ утверждают, что сбили 21 дрон над Тверской областью и 11 ударных дронов над оккупированным Крымом.
- Также известны последствия атаки Россию на Украину, которая произошла 1 марта.
"Бавовна" в России 1 марта — что известно
Пресс-служба МО РФ уверяет, что 21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью.
Кроме того, указано, что 11 ударных дронов российская ПВО якобы смогла сбить над оккупированным Крымом.
Что важно понимать, в ночь на 1 марта 2025 года Россия атаковала мирные города и села Украины 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
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