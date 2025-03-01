Десятки дронов атаковали Россию и оккупированный Крым
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Десятки дронов атаковали Россию и оккупированный Крым

"Бавовна" в России 1 марта - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 1 марта Министерство обороны страны-агрессорки России заявило, что их ПВО якобы смогла уничтожить 48 беспилотников над 7 областями РФ и временно оккупированным Крымом.

Главные тезисы

  • В РФ утверждают, что сбили 21 дрон над Тверской областью и 11 ударных дронов над оккупированным Крымом.
  • Также известны последствия атаки Россию на Украину, которая произошла 1 марта.

"Бавовна" в России 1 марта — что известно

В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Пресс-служба МО РФ уверяет, что 21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью.

Кроме того, указано, что 11 ударных дронов российская ПВО якобы смогла сбить над оккупированным Крымом.

Еще 5 дронов вроде бы уничтожены над территорией Брянской области, по три БпЛА — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БпЛА — над Смоленской и Липецкой областями и один БпЛА — над территорией Курской области.

Фото: скриншот

Что важно понимать, в ночь на 1 марта 2025 года Россия атаковала мирные города и села Украины 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

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