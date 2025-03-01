Десятки дронів атакували Росію та окупований Крим
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Події
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Десятки дронів атакували Росію та окупований Крим

дим
Джерело:  online.ua

Вранці 1 березня Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що їхня ППО нібито змогла знищила 48 безпілотників над 7 областями РФ та тимчасово окупованим Кримом.

Головні тези:

  • У РФ стверджують, що збили 21 дрон над Тверською областю та 11 ударних дронів над окупованим Кримом.
  • Також відомі наслідки атаки Росію на Україну, яка відбулася 1 березня.

“Бавовна” у Росії 1 березня — що відомо

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів, — йдеться в заяві російського оборонного відомства.

Пресслужба МО РФ запевняє, що 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю.

Окрім того, вказано, що 11 ударних дронів російська ППО нібито змогла збити над окупованим Кримом.

Ще 5 дронів начебто знищені над територією Брянської області, по три БпЛА — над територіями Бєлгородської та Ростовської областей, по два БпЛА — над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА — над територією Курської області.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, у ніч на 1 березня 2025 року Росія атакувала мирні міста та села України 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

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