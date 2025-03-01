Российские военные устроили бунт в Екатеринбурге

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, более 150 военных ВС РФ, отказавшихся воевать против Украины, насильственно удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге. По словам родных солдат, сначала там вспыхнул бунт, а утром мужчины уже не выходили на связь.
Главные тезисы
- Солдаты РФ хотели написать рапорт об отказе и утверждали, что их хотят отправить насмерть в Украину.
- События в Екатеринбурге свидетельствуют о нарастании несогласия среди российских военных по поводу их участия в войне.
Что известно о бунте российских военных в Екатеринбурге
28 февраля из военной комендатуры Челябинской области более 150 солдат РФ, которые по разным причинам отказались воевать, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург.
После этого военных разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.
Мужчины потребовали дать им возможность написать рапорт об отказе продлевать службу и пытались вызвать на место следователей.
Однако их попытались насильно посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но военные устроили бунт.
28 февраля в 23:00 за Екатеринбургом на запланированный рейс в Ростов-на-Дону мужчин посадить так и не смогли, а утром 1 марта связь с ними пропала.
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