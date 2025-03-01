Российские военные устроили бунт в Екатеринбурге
Категория
Мир
Дата публикации

Российские военные устроили бунт в Екатеринбурге

солдат РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, более 150 военных ВС РФ, отказавшихся воевать против Украины, насильственно удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге. По словам родных солдат, сначала там вспыхнул бунт, а утром мужчины уже не выходили на связь.

Главные тезисы

  • Солдаты РФ хотели написать рапорт об отказе и утверждали, что их хотят отправить насмерть в Украину.
  • События в Екатеринбурге свидетельствуют о нарастании несогласия среди российских военных по поводу их участия в войне.

Что известно о бунте российских военных в Екатеринбурге

28 февраля из военной комендатуры Челябинской области более 150 солдат РФ, которые по разным причинам отказались воевать, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург.

После этого военных разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.

Мужчины потребовали дать им возможность написать рапорт об отказе продлевать службу и пытались вызвать на место следователей.

Однако их попытались насильно посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но военные устроили бунт.

Просто сейчас нас хотят отправить в Украину насмерть. Мы просим, чтобы нас осудили, но никто не предоставляет такой возможности. Мы просим нас поддержать, мы не хотим просто умирать. У кого дети, у нас инвалиды здесь, все раненые, больные. Это беспредел, — заявили военнослужащие на видео, записанное вечером 28 февраля.

28 февраля в 23:00 за Екатеринбургом на запланированный рейс в Ростов-на-Дону мужчин посадить так и не смогли, а утром 1 марта связь с ними пропала.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили более 100 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это не смешно". Зеленский назвал причину спора с Трампом и Вэнсом
Зеленский
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Десятки дронов атаковали Россию и оккупированный Крым
"Бавовна" в России 1 марта - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?