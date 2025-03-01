Российские военные устроили бунт в Екатеринбурге

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, более 150 военных ВС РФ, отказавшихся воевать против Украины, насильственно удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге. По словам родных солдат, сначала там вспыхнул бунт, а утром мужчины уже не выходили на связь.

Что известно о бунте российских военных в Екатеринбурге

28 февраля из военной комендатуры Челябинской области более 150 солдат РФ, которые по разным причинам отказались воевать, насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург.

После этого военных разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.

Мужчины потребовали дать им возможность написать рапорт об отказе продлевать службу и пытались вызвать на место следователей.

Однако их попытались насильно посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но военные устроили бунт.

Просто сейчас нас хотят отправить в Украину насмерть. Мы просим, чтобы нас осудили, но никто не предоставляет такой возможности. Мы просим нас поддержать, мы не хотим просто умирать. У кого дети, у нас инвалиды здесь, все раненые, больные. Это беспредел, — заявили военнослужащие на видео, записанное вечером 28 февраля. Поделиться

28 февраля в 23:00 за Екатеринбургом на запланированный рейс в Ростов-на-Дону мужчин посадить так и не смогли, а утром 1 марта связь с ними пропала.