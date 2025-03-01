Російські військові влаштували бунт у Єкатеринбурзі

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, понад 150 військових ЗС РФ, які відмовилися воювати проти України, насильно утримували в наметовому містечку в Єкатеринбурзі. За словами рідних солдатів, спочатку там спалахнув бунт, а вранці чоловіки зникли зі зв'язку.

Що відомо про бунт російських військових у Єкатеринбурзі

28 лютого з військової комендатури Челябінської області понад 150 солдатів РФ, які з різних причин відмовилися воювати, силоміць посадили до автобусів та доставили до Єкатеринбурга.

Після цього військових розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.

Чоловіки вимагали дати їм можливість написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих.

Однак їх спробували насильно посадити в літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України, але військові влаштували бунт.

Просто зараз нас хочуть відправити в Україну — на смерть. Ми просимо, щоби нас засудили, але ніхто не надає такої можливості. <…> Ми просимо нас підтримати, ми не хочемо просто вмирати. У когось діти, у нас інваліди тут, усі поранені, хворі. <…> Це свавілля, — заявили військовослужбовці на відео, записане ввечері 28 лютого. Поширити

28 лютого о 23:00 за Єкатеринбургом на запланований рейс до Ростова-на-Дону чоловіків посадити так і не змогли, а вранці 1 березня вони зникли зі зв'язку.