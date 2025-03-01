Російські військові влаштували бунт у Єкатеринбурзі

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, понад 150 військових ЗС РФ, які відмовилися воювати проти України, насильно утримували в наметовому містечку в Єкатеринбурзі. За словами рідних солдатів, спочатку там спалахнув бунт, а вранці чоловіки зникли зі зв'язку.
Головні тези:
- Солдати РФ хотіли написати рапорт про відмову та стверджували, що їх хочуть відправити на смерть в Україну.
- Події в Єкатеринбурзі свідчать про наростання незгоди серед російських військових щодо їхньої участі у війні.
Що відомо про бунт російських військових у Єкатеринбурзі
28 лютого з військової комендатури Челябінської області понад 150 солдатів РФ, які з різних причин відмовилися воювати, силоміць посадили до автобусів та доставили до Єкатеринбурга.
Після цього військових розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.
Чоловіки вимагали дати їм можливість написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих.
Однак їх спробували насильно посадити в літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України, але військові влаштували бунт.
28 лютого о 23:00 за Єкатеринбургом на запланований рейс до Ростова-на-Дону чоловіків посадити так і не змогли, а вранці 1 березня вони зникли зі зв'язку.
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