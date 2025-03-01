Масштабна атака Росії на Харків та Одесу — зросла кількість постраждалих

Уночі 1 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронів на Харків, внаслідок якої щонайменше 12 цивільних були поранені, зокрема й двоє дітей. В Одесі відомо про одного загиблого та трьох людей, що постраждали.
Головні тези:
- Загалом у Харкові та Одесі було поранено 15 цивільних мешканців.
- Силовики зафіксували удари дронів по медичним установам та житловим будинкам, що призвело до серйозних матеріальних збитків та травмувань людей.
Атака РФ на Харків та Одесу — які наслідки
У Харкові під масований удар росіян потрапили три райони міста.
У Шевченківському відбулося влучання БпЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.
Також ворог поцілив по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки — пацієнтки цього медзакладу.
У Київському районі дрон атакував двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.
У Новобаварському районі дрон влучив у приватний житловий будинок.
До трьох людей зросла кількість поранених через удар росіян по Одеській області увечері 28 лютого.
Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік.
ОГП повідомляє, що загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства, приміщення спортивної установи.
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