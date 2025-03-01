Масштабна атака Росії на Харків та Одесу — зросла кількість постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Харків та Одесу — зросла кількість постраждалих

ОГП
Харків

Уночі 1 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронів на Харків, внаслідок якої щонайменше 12 цивільних були поранені, зокрема й двоє дітей. В Одесі відомо про одного загиблого та трьох людей, що постраждали.

Головні тези:

  •  Загалом у Харкові та Одесі було поранено 15 цивільних мешканців.
  • Силовики зафіксували удари дронів по медичним установам та житловим будинкам, що призвело до серйозних матеріальних збитків та травмувань людей.

Атака РФ на Харків та Одесу — які наслідки

У Харкові під масований удар росіян потрапили три райони міста.

У Шевченківському відбулося влучання БпЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.

Також ворог поцілив по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки — пацієнтки цього медзакладу.

У Київському районі дрон атакував двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

У Новобаварському районі дрон влучив у приватний житловий будинок.

До трьох людей зросла кількість поранених через удар росіян по Одеській області увечері 28 лютого.

Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік.

ОГП повідомляє, що загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства, приміщення спортивної установи.

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