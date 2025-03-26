"Рой" российских шахедов атаковал Харьков — известно о 8 пострадавших

Около 21:00 26 марта в Харькове прогремели первые взрывы — город массированно атаковали российские ударные дроны. По состоянию на 22.10 известно о 8 пострадавших.
Главные тезисы
- В результате атаки российских дронов на Харьков пострадали 8 человек, город столкнулся с разрушениями и масштабным пожаром.
- Харьковские власти сообщают о массированных обстрелах города российскими ударными дронами, наносящими удары по мирным жителям.
- Премьер-министр Украины призывает наказать агрессора за террористические акты против Украины и достичь справедливого мира в регионе.
Россия атаковала Харьков "роем" шахедов
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
По его словам, «за последний час враг по меньшей мере 12 раз ударил по Харькову боевыми БПЛА. Есть информация о двух пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов Харькова.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов проинформировал, что в Киевском районе Харькова в результате вражеских обстрелов ранения получил 25-летний мужчина.
В 22.07 Терехов сообщил о 8 пострадавших в результате дроновой атаки России на город.
Премьер-министр Денис Шмигаль предоставил видео масштабный пожар в Харькове после атаки России.
Россия не стремится к миру, Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по мирным городам. Должны вместе с партнерами достичь справедливого мира и наказания агрессора.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-