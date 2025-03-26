"Рій" російських шахедів атакував Харків — відомо про 8 постраждалих

Близько 21.00 26 березня у Харкові пролунали перші вибухи — місто масовано атакували російські ударні дрони. Станом на 22.10 відомо про 8 постраждалих.
Головні тези:
- У Харкові пролунали вибухи під час атаки російських ударних дронів, що призвело до постраждалих та руйнувань.
- Харківські владні заявляють про масовані обстріли міста російськими ударними дронами.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль умовляє партнерів досягти справедливого миру та покарати агресора за терор проти України.
Росія атакувала Харків “роєм” шахедів
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, «за останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову бойовими БпЛА. Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що у Київському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 25-річний чоловік.
О 22.07 Терехов повідомив про 8 постраждалих внаслідок дронової атаки Росії на місто.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав відео масштабної пожежі у Харкові після атаки Росії.
Росія не прагне миру, Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по мирних містах. Маємо разом з партнерами досягти справедливого миру та покарання агресора.
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