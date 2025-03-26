"Рій" російських шахедів атакував Харків — відомо про 8 постраждалих

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, «за останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову бойовими БпЛА. Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.