В Харькове резко увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ

Около 21:00 29 марта Россия ударила по Харькову дронами шахед. По состоянию на 22.15 известно о погибшем и 15 пострадавших.

Россия убила харьковчанина дроном

В 21:31 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о первом погибшем.

В Шевченковском районе попадание вражеского БпЛА в частный дом. Один человек погиб, один ранен.

В 21:34 в Харькове был слышен еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что в город еще заходят дроны.

Число пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них — 16-летние парень и девушка. Также один погибший, — уточнил глава Харьковской ОВА. Поделиться

На одном из мест прилетов пожар также ранен, по меньшей мере один в тяжелом состоянии — предварительная информация, — информируем Терехов.

Также он уточнил, что по предварительной информации, попадания вражеских дронов произошли по шести адресам.

Кроме того, мэр Харькова написал, что в городе получили повреждения торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение и офисное здание. Поделиться

В 22.04 стало известно, что количество пострадавших выросло.

Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них двое детей. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

Терехов сообщил о 15 пострадавших от ушибов российскими дронами.