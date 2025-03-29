В Харькове резко увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ

Около 21:00 29 марта Россия ударила по Харькову дронами шахед. По состоянию на 22.15 известно о погибшем и 15 пострадавших.
Главные тезисы
- В результате атаки дронами России по Харькову погиб один человек, 15 пострадали, включая детей.
- Мэр Харькова предупредил о возможности новых ударов вражеских дронов по городу.
- Атака дронами нанесла серьезные повреждения домам, инфраструктуре и медицинскому учреждению.
Россия убила харьковчанина дроном
В 21:31 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о первом погибшем.
В Шевченковском районе попадание вражеского БпЛА в частный дом. Один человек погиб, один ранен.
В 21:34 в Харькове был слышен еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что в город еще заходят дроны.
На одном из мест прилетов пожар также ранен, по меньшей мере один в тяжелом состоянии — предварительная информация, — информируем Терехов.
Также он уточнил, что по предварительной информации, попадания вражеских дронов произошли по шести адресам.
В 22.04 стало известно, что количество пострадавших выросло.
Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них двое детей. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.
Терехов сообщил о 15 пострадавших от ушибов российскими дронами.
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