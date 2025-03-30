У центрі Москви вибухнув автомобіль з автопарку Кремля — відео

Ввечері 28 березня у центрі Москві з невідомих причин вибухнув автомобіль Aurus Senat. Згідно з останніми даними, він належить до автопарку управління справами президента Росії.

Що відомо про вибух у центрі Москви

На відео, що ширяться у соціальних мережах, можна побачити палаючий автомобіль Aurus Senat.

Інцидент стався поблизу будівлі Федеральної служби безпеки на Лубянці.

Що важливо розуміти, Aurus Senat коштує 330 000 євро. За даними видання Bild, авто належить фінансовому управлінню Кремля.

Чи користується саме цим лімузином російський диктатор Володимир Путін — незрозуміло, але на таких дорогих машинах пересувається небагато осіб.

Хто саме використовував його під час вибуху, також незрозуміло. Даних щодо постраждалих немає.

Варто звернути увагу на те, що Aurus — офіційна назва спеціально розробленого сімейства автомобілів для поїздок президента Російської Федерації та вищого керівництва держав. При розробці проєкт називався «Кортеж». Є аналогом ЗІЛ-41045 та Rolls-Royce.

Aurus Senat виробляють ФГУП "НАМІ" в Москві та Соллерс-Елабуга у місті Елабузі Республіки Татарстан.