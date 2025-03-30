В центре Москвы взорвался автомобиль из автопарка Кремля — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В центре Москвы взорвался автомобиль из автопарка Кремля — видео

Что известно о взрыве в центре Москвы
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Источник:  online.ua

Вечером 28 марта в центре Москвы по неизвестным причинам взорвался автомобиль Aurus Senat. Согласно последним данным, он принадлежит автопарку управления делами президента России.

Главные тезисы

  • Автомобиль Aurus Senat стоит 330 000 евро, принадлежит финансовому управлению Кремля.
  • Aurus – это официальное название автомобилей для поездок президента Российской Федерации и высшего руководства государства.

Что известно о взрыве в центре Москвы

На видео, которое распространяют в социальных сетях, можно увидеть горящий автомобиль Aurus Senat.

Инцидент произошел у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

Что важно понимать, Aurus Senat стоит 330 тысяч евро. По данным издания Bild, автомобиль принадлежит финансовому управлению Кремля.

Использует ли именно этот лимузин российский диктатор Владимир Путин — непонятно, но на таких дорогих машинах передвигается немного человек.

Кто именно использовал его при взрыве, тоже непонятно. Данных о пострадавших нет.

Следует обратить внимание на то, что Aurus — официальное название специально разработанного семейства автомобилей для поездок президента Российской Федерации и высшего руководства государств. При разработке проект назывался «Кортеж». Является аналогом ЗИЛ-41045 и Rolls-Royce.

Aurus Senat производят ФГУП "НАМИ" в Москве и Соллерс-Элабуга в городе Элабуге Республики Татарстан.

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