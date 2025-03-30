Країни Балтії бояться припинення вогню Росії проти України

На переконання міністрів оборони країн Балтії, припинення вогню на українському фронті різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону з боку країни-агресорки Росії.

Країни Балтії не вірять, що Росія зупиниться

Естонія, Латвія і Литва переконані в тому, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні після того, як адміністрація Трампа укладе угоду про припинення вогню.

Як стало відомо нещодавно, Кремль уже розпланував збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж кордонів країн Балтії.

З заявою з цього приводу уже виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко, — заявив він. Поширити

З ідентичною заявою з цього приводу також виступив глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне.

За її словами, країна-агресорка використає час після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу.