Країни Балтії бояться припинення вогню Росії проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Країни Балтії бояться припинення вогню Росії проти України

Країни Балтії не вірять, що Росія зупиниться
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Джерело:  Financial Times

На переконання міністрів оборони країн Балтії, припинення вогню на українському фронті різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону з боку країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Існує висока ймовірність того, що Росія збільшить військовий потенціал після припинення вогню на українському фронті.
  • Кремль вже має плани щодо посилення військової присутності вздовж кордонів країн Балтії.

Країни Балтії не вірять, що Росія зупиниться

Естонія, Латвія і Литва переконані в тому, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні після того, як адміністрація Трампа укладе угоду про припинення вогню.

Як стало відомо нещодавно, Кремль уже розпланував збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж кордонів країн Балтії.

З заявою з цього приводу уже виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко, — заявив він.

З ідентичною заявою з цього приводу також виступив глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне.

За її словами, країна-агресорка використає час після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу.

У них вже є величезна, навчена в боях армія, яка стане ще більшою, — заявила Довіле Шакалієне.

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