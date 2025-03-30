Угода про надра. Куди наразі рухаються переговори України та США

Офіційний Київ проситиме американську владу змінити запропоновану угоду про корисні копалини, оскільки вона в актуальній версії є невигідною для України та шкодитиме її вступу до ЄС.

Угода про надра досі обговорюється

Згідно з даними інсайдерів Bloomberg, команда українського лідера Володимира Зеленського проситиме США внести зміни до нової економічної угоди, запропонованої адміністрацією Дональда Трампа.

Насамперед Київ хоче, щоб Вашингтон пообіцяв збільшити американські інвестиції.

Анонімні джерела стверджують, що 28 березня українські посадовці провели відеодзвінок з американськими колегами, зокрема юристами.

Цього разу українська сторона хотіла почути роз'яснення щодо останнього проєкту угоди.

Як стверджує ще один інсайдер Bloomberg, команда Дональда Трампа не висловила заперечень щодо занепокоєнь, озвучених Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту угоди з цілями України щодо членства в ЄС.