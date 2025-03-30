Соглашение о недрах. Куда двигаются переговоры Украины и США

Официальный Киев будет просить американские власти изменить предложенное соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно в актуальной версии невыгодно для Украины и будет вредить ее вступлению в ЕС.

Соглашение о недрах до сих пор обсуждается

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, команда украинского лидера Владимира Зеленского будет просить США внести изменения в новое экономическое соглашение, предложенное администрацией Дональда Трампа.

В первую очередь, Киев хочет, чтобы Вашингтон пообещал увеличить американские инвестиции.

Анонимные источники утверждают, что 28 марта украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами, в том числе юристами.

На этот раз украинская сторона хотела услышать разъяснение относительно последнего проекта соглашения.

Как утверждает еще один инсайдер Bloomberg, команда Дональда Трампа не высказала возражений по поводу беспокойств, озвученных Киевом, особенно относительно потенциального конфликта соглашения с целями Украины относительно членства в ЕС.