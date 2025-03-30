Соглашение о недрах. Куда двигаются переговоры Украины и США
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Экономика
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Соглашение о недрах. Куда двигаются переговоры Украины и США

Соглашение о недрах до сих пор обсуждается
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Источник:  Bloomberg

Официальный Киев будет просить американские власти изменить предложенное соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно в актуальной версии невыгодно для Украины и будет вредить ее вступлению в ЕС.

Главные тезисы

  • Украинская сторона активно ведет переговоры с американскими коллегами, подталкивая их к изменению соглашения.
  • Ключевое требование Киева – увеличение американских инвестиций.

Соглашение о недрах до сих пор обсуждается

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, команда украинского лидера Владимира Зеленского будет просить США внести изменения в новое экономическое соглашение, предложенное администрацией Дональда Трампа.

В первую очередь, Киев хочет, чтобы Вашингтон пообещал увеличить американские инвестиции.

Анонимные источники утверждают, что 28 марта украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами, в том числе юристами.

На этот раз украинская сторона хотела услышать разъяснение относительно последнего проекта соглашения.

Как утверждает еще один инсайдер Bloomberg, команда Дональда Трампа не высказала возражений по поводу беспокойств, озвученных Киевом, особенно относительно потенциального конфликта соглашения с целями Украины относительно членства в ЕС.

По убеждению украинской стороны, это указывает на то, что Белый дом может быть открыт для обсуждения изменений.

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