Страны Балтии боятся прекращения огня России против Украины

По мнению министров обороны стран Балтии, прекращение огня на украинском фронте резко увеличит угрозу безопасности их региону со стороны страны-агрессорки России.

Страны Балтии не верят, что Россия остановится

Эстония, Латвия и Литва убеждены в том, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине после того, как администрация Трампа заключит соглашение о прекращении огня.

Как стало известно, Кремль уже распланировал увеличение военного производства и дополнительных войск вдоль границ стран Балтии.

С заявлением на этот счет уже выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также значительно вырастет очень быстро, заявил он. Поделиться

С идентичным заявлением по этому поводу также выступил глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене.

По ее словам, страна-агрессорка использует время после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала.