Страны Балтии боятся прекращения огня России против Украины

По мнению министров обороны стран Балтии, прекращение огня на украинском фронте резко увеличит угрозу безопасности их региону со стороны страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Существует высокая вероятность, что Россия увеличит военный потенциал после прекращения огня на украинском фронте.
- У Кремля уже есть планы по усилению военного присутствия вдоль границ стран Балтии.
Страны Балтии не верят, что Россия остановится
Эстония, Латвия и Литва убеждены в том, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине после того, как администрация Трампа заключит соглашение о прекращении огня.
Как стало известно, Кремль уже распланировал увеличение военного производства и дополнительных войск вдоль границ стран Балтии.
С заявлением на этот счет уже выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
С идентичным заявлением по этому поводу также выступил глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене.
По ее словам, страна-агрессорка использует время после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала.
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