Рубен Джонсон — колишній консультант Міноборони США та експерт з іноземних військових справ — бачить вагомі ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Він знає, що запас часу на реалізацію подібного плану стрімко зменшується.

Путін готується до вторгнення в НАТО

За словами експерта, нелегітимний глава Кремля бачить слабкість НАТО, а також переконаний в тому, що поточна ситуація в Європі являє собою вікно можливостей.

Джонсон прогнозує, що Путін зробить наступний хід якомога швидше, перш ніж фінансове становище Росії остаточно зіпсується.

Крок Путіна полягатиме в атаці через стратегічно важливий Сувалкський коридор, який з'єднує російський Калінінград із Білоруссю. Обґрунтування і "план гри" для Путіна щодо взяття цього коридору будуть точною копією вторгнення до Криму в березні 2014 року — наголошує експерт. Поширити

За словами Джонсона, російський диктатор захоче скористатися напруженістю між командою президента США Дональда Трампа та європейськими лідерами.

Путін розраховує на те, що захопить цей сухопутний міст і покладе край географічній ізоляції Калінінграда.