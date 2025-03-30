Ексконсультант Пентагону назвав наступну ціль Путіна

Рубен Джонсон — колишній консультант Міноборони США та експерт з іноземних військових справ — бачить вагомі ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Він знає, що запас часу на реалізацію подібного плану стрімко зменшується.
Головні тези:
- Російський диктатор розраховує на слабкість НАТО та напруженість між США і європейськими лідерами.
- Путін хоче покласти край географічній ізоляції Калінінграда.
Путін готується до вторгнення в НАТО
За словами експерта, нелегітимний глава Кремля бачить слабкість НАТО, а також переконаний в тому, що поточна ситуація в Європі являє собою вікно можливостей.
Джонсон прогнозує, що Путін зробить наступний хід якомога швидше, перш ніж фінансове становище Росії остаточно зіпсується.
За словами Джонсона, російський диктатор захоче скористатися напруженістю між командою президента США Дональда Трампа та європейськими лідерами.
Путін розраховує на те, що захопить цей сухопутний міст і покладе край географічній ізоляції Калінінграда.
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