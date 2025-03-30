Ексконсультант Пентагону назвав наступну ціль Путіна
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Світ
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Ексконсультант Пентагону назвав наступну ціль Путіна

Путін готується до вторгнення в НАТО
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Джерело:  online.ua

Рубен Джонсон — колишній консультант Міноборони США та експерт з іноземних військових справ — бачить вагомі ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Він знає, що запас часу на реалізацію подібного плану стрімко зменшується.

Головні тези:

  • Російський диктатор розраховує на слабкість НАТО та напруженість між США і європейськими лідерами.
  • Путін хоче покласти край географічній ізоляції Калінінграда. 

Путін готується до вторгнення в НАТО

За словами експерта, нелегітимний глава Кремля бачить слабкість НАТО, а також переконаний в тому, що поточна ситуація в Європі являє собою вікно можливостей.

Джонсон прогнозує, що Путін зробить наступний хід якомога швидше, перш ніж фінансове становище Росії остаточно зіпсується.

Крок Путіна полягатиме в атаці через стратегічно важливий Сувалкський коридор, який з'єднує російський Калінінград із Білоруссю. Обґрунтування і "план гри" для Путіна щодо взяття цього коридору будуть точною копією вторгнення до Криму в березні 2014 року — наголошує експерт.

За словами Джонсона, російський диктатор захоче скористатися напруженістю між командою президента США Дональда Трампа та європейськими лідерами.

Путін розраховує на те, що захопить цей сухопутний міст і покладе край географічній ізоляції Калінінграда.

Це порушить суверенітет Естонії, Литви та Польщі, які є членами НАТО. Якщо НАТО не відреагує на російське вторгнення такого роду, Путін може знищити те, що залишилося від авторитету альянсу, — наголосив експерт.

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