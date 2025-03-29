Припинення вогню. Кремль розкрив свої реальні плани

Команда російського диктатора Володимира Путіна офіційно підтвердила, що не збирається домовлятися про припинення вогню на фронті у 2025 році. Таким чином офіційна Москва дала зрозуміти, що налаштована продовжувати свою загарбницьку війну проти України.

Кремль не поспішає з припиненням вогню

З заявою з цього приводу виступив представник Росії на мирних переговорах щодо України, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін.

Він озвучив припущення, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто у 2025 році.

За словами поплічника Путіна, позитивні зрушення на шляху до завершення війни можливі, проте не найближчим часом.

Можливо, не цього року або в кінці цього року, — заявив Карасін, прогнозуючи прогрес щодо припинення вогню. Поширити

Окрім того, російський політик додав, що зустрічі в Саудівській Аравії буди "спокійні" і "конструктивні", проте, мовляв, без конкретних вагомих результатів.

Як стверджує Карасін, з командою президент США Дональда Трампа "в принципі можна працювати", оскільки її представники "слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції".

На цьому тлі він озвучив прогноз, що переговори зі США триватимуть.