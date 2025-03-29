Припинення вогню. Кремль розкрив свої реальні плани

Команда російського диктатора Володимира Путіна офіційно підтвердила, що не збирається домовлятися про припинення вогню на фронті у 2025 році. Таким чином офіційна Москва дала зрозуміти, що налаштована продовжувати свою загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Представник Росії на мирних переговорах оцінив нещодавні перемовини зі США.
- За його словами, суттєвого прогресу поки не було.
Кремль не поспішає з припиненням вогню
З заявою з цього приводу виступив представник Росії на мирних переговорах щодо України, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін.
Він озвучив припущення, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто у 2025 році.
За словами поплічника Путіна, позитивні зрушення на шляху до завершення війни можливі, проте не найближчим часом.
Окрім того, російський політик додав, що зустрічі в Саудівській Аравії буди "спокійні" і "конструктивні", проте, мовляв, без конкретних вагомих результатів.
Як стверджує Карасін, з командою президент США Дональда Трампа "в принципі можна працювати", оскільки її представники "слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції".
На цьому тлі він озвучив прогноз, що переговори зі США триватимуть.
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