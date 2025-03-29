Росія атакувала Кривий Ріг балістикою — постраждали цивільні

29 березня російські загарбники здійснили повітряний напад балістичною ракетою на Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області. Згідно з останніми даними, щонайменше 7 людей отримали поранення.
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- Постраждалі отримали різні види поранень середньої тяжкості. З них троє – госпіталізовані. Росія почала дедалі активніше атакувати Дніпропетровську область.
Що відомо про атаку Росії на Кривий Ріг
Про ситуацію у місті розповіли глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Спочатку в ОВА заявили, що внаслідок атаки постраждала одна жінка.
На місці удару спалахнула пожежа, також ворог пошкодив інфраструктуру.
Згодом Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих зросла до семи
Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.
Нагадаємо, увечері 28 березня армія РФ здійснила масовану атаку дронів на Дніпро.
Згідно з останніми даними, щонайменше 4 людини загинули, ще 21 цивільний постраждав.
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