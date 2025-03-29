Трампу запропонували "ідеальний план" завершення війни РФ проти України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трампу запропонували "ідеальний план" завершення війни РФ проти України

Трамп
Джерело:  The New York Times

Відомі американські економісти Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам запропонували президенту США Дональду Трампу власний план завершення загарбницької війни, яку Росія уже понад 11 років веде проти України. Вони також пояснили, як Штати можуть заробити у процесі його реалізації.

Головні тези:

  • Експерти вважають, що Трамп може позбавити Путіна фінансів для ведення війни проти України.
  • Ба більше, РФ фактично поверне гроші, які були використані США на допомогу Києву.

Як змусити Путіна закінчити війну

Американські економісти запропонували Трампу вводити санкції проти всіх, хто бере участь в продажу російських нафти та газу в будь-якій країні.

Щоб уникнути цього, країна-агресорка повинна була б сплачувати збори за кожну поставку — це стало б російським універсальним митом.

Все починалося б з низького рівня і зростало з кожним тижнем, що минає без мирної угоди, — наголошують Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам.

За їхніми словами, якщо Росія не захоче платити, то вторинні санкції вдарять по всіх учасниках транзакції, зокрема власниках нафтових танкерів, страховиках та покупцях.

Економісти звертають увагу на те, що описана схема забезпечила б США гроші, на відміну від угоди про українські корисні копалини — йдеться про близько 120 мільйонів доларів щодня.

Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США, — наголошують експерти.

Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам вважають, що їхній план змусить диктатора Путіна врешті-решт сісти за стіл переговорів.

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