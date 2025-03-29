Трампу предложили "идеальный план" завершения войны РФ против Украины

Известные американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам предложили президенту США Дональду Трампу собственный план завершения захватнической войны, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины. Они также объяснили, как Штаты могут заработать в процессе его реализации.
Главные тезисы
- Эксперты считают, что Трамп может лишить Путина финансов для ведения войны против Украины.
- Более того, РФ фактически вернет деньги, которые были использованы США на помощь Киеву.
Как заставить Путина закончить войну
Американские экономисты предложили Трампу вводить санкции против всех участвующих в продаже российских нефти и газа в любой стране.
Чтобы избежать этого, страна-агрессорка должна была бы платить сборы за каждую поставку — это стало бы российской универсальной пошлиной.
По их словам, если Россия не захочет платить, то вторичные санкции ударят по всем участникам транзакции, в том числе владельцам нефтяных танкеров, страховщикам и покупателям.
Экономисты обращают внимание на то, что описанная схема обеспечила бы США деньги, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых — речь идет о около 120 миллионах долларов ежедневно.
Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам полагают, что их план заставит диктатора Путина в конце концов сесть за стол переговоров.
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