Трампу предложили "идеальный план" завершения войны РФ против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Трампу предложили "идеальный план" завершения войны РФ против Украины

Трамп
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Источник:  The New York Times

Известные американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам предложили президенту США Дональду Трампу собственный план завершения захватнической войны, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины. Они также объяснили, как Штаты могут заработать в процессе его реализации.

Главные тезисы

  • Эксперты считают, что Трамп может лишить Путина финансов для ведения войны против Украины.
  • Более того, РФ фактически вернет деньги, которые были использованы США на помощь Киеву.

Как заставить Путина закончить войну

Американские экономисты предложили Трампу вводить санкции против всех участвующих в продаже российских нефти и газа в любой стране.

Чтобы избежать этого, страна-агрессорка должна была бы платить сборы за каждую поставку — это стало бы российской универсальной пошлиной.

Все начиналось бы с низкого уровня и росло с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения, — подчеркивают Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам.

По их словам, если Россия не захочет платить, то вторичные санкции ударят по всем участникам транзакции, в том числе владельцам нефтяных танкеров, страховщикам и покупателям.

Экономисты обращают внимание на то, что описанная схема обеспечила бы США деньги, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых — речь идет о около 120 миллионах долларов ежедневно.

Цель заключается в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но чтобы меньше денег поступало в Кремль. Этот план подорвет способность России продолжать войну, а также пополнит государственную казну США, — отмечают эксперты.

Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам полагают, что их план заставит диктатора Путина в конце концов сесть за стол переговоров.

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