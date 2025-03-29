ЗСУ просунулися вглиб Бєлгородської області РФ — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ просунулися вглиб Бєлгородської області РФ — аналітики

Що відбувається на Бєлгородщині
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Джерело:  Reuters

Згідно з даними західних аналітиків, Сили оборони України продовжують бойові дії на території країни-агресорки Росії, зокрема в Бєлгородській області. Також стверджується, що там бійці ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб. Генштаб офіційно цю інформацію поки не підтверджував та не спростовував.

Головні тези:

  • Прорив ЗСУ на Бєлгородщину уже прокоментував глава держави Володимир Зеленський.
  • За словами аналітиків, для українських воїнів - це невеликий тактичний успіх.

Що відбувається на Бєлгородщині

28 березня вперше почала ширитися інформація про те, що українські підрозділи перебувають у Бєлгородській області та ведуть бої з армією РФ.

Після цього Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни нібито відбили кілька спроб бійців ЗСУ прорвати кордон на Бєлгородщині.

Згодом український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України здійснили "певні кроки" за межами Курської області для зменшення тиску на свої позиції з боку Росії.

На думку представника РНБО Андрія Коваленка, воїни ЗСУ можуть діяти в Бєлгородській області з метою "нейтралізації загроз" з боку російських військ, які концентруються поблизу кордону.

Останні події також прокоментував фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group.

Згідно з його оцінками, українські війська змогли прорвати перші російські оборонні рубежі й просунутися на 3-4 км углиб території РФ.

Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив — це був би невеликий тактичний успіх, — заявив він.

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