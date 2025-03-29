Сили ППО знешкодили 163 дрони під час нової атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 163 дрони під час нової атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо

Ще ввечері 28 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітрний напад на Україну, під час якого використала 172 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Цього разу найбільше постраждала Дніпропетровська область, зокрема місто Дніпро.

Головні тези:

  • 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина. 

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Повітряний напад був здійснений із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під новий удар ворога потрапили Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба.

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