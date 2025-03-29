Сили ППО знешкодили 163 дрони під час нової атаки Росії

Ще ввечері 28 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітрний напад на Україну, під час якого використала 172 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Цього разу найбільше постраждала Дніпропетровська область, зокрема місто Дніпро.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Повітряний напад був здійснений із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під новий удар ворога потрапили Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.