ЗСУ звітують про ліквідацію 1740 солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ звітують про ліквідацію 1740 солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України знешкодили ще 1740 осіб російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знищили 23 танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню ворога.

Головні тези:

  • Розпочалася 1130 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.  
  • Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 29 березня 2025 року

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 912 490 (+1 740) осіб,

  • танків — 10 478 (+23) од,

  • бойових броньованих машин — 21 796 (+34) од,

  • артилерійських систем — 25 451 (+64) од,

  • РСЗВ — 1345 (+1) од,

  • засобів ППО — 1122 (+3) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 234 (+164),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42 398 (+118) од,

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на фронті відбулося 183 боєзіткнення.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет та 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, ворог здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному пункту управління, двом артилерійським засобам та ще по двом іншим об’єктам противника.

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