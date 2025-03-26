Український пілот F-16 вперше розкрив особливості бойової роботи — відео

Повітряні сили 26 березня оприлюднили перше інтерв’ю українського пілота винищувача F-16, який розповідає про бойові завдання, тактику застосування та потужний колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.

Майже кожна ракета потрапляє у ціль — український пілот F-16

Льотчик, чия особистість наразі не розкривається, розповідає, що майже щодня пілоти винищувачів F-16 виконують не один і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення, на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій росіянами території. Також льотчики "Фальконів" виконують польоти на прикриття інших бойових побратимів (Міг-29, Су-27, Су-24, Су-25).

Пілот зазначає, що ефективність використання західної техніки українськими воїнами як наземної, так і повітряної дуже висока.

Майже кожна ракета приходить в ціль… Більш ніж 80% випущених нами ракет приходять у ціль. Знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети морського, повітряного і наземного базування. Цілі нам завчасно відомі, розвідка наша працює досить непогано, навіть попри те, що в медіа розганяли, що ми не отримуємо дані розвідки… Поширити