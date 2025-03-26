Український пілот F-16 вперше розкрив особливості бойової роботи — відео

Повітряні сили 26 березня оприлюднили перше інтерв’ю українського пілота винищувача F-16, який розповідає про бойові завдання, тактику застосування та потужний колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.
Головні тези:
- Український пілот F-16 вперше розкрив особливості бойової діяльності у відеоінтерв'ю.
- Сучасні пілоти винищувачів F-16 щодня виконують успішні удари на території противника та тимчасово окупованих територіях.
- Ефективність використання західної техніки та висока точність ураження цілей підтверджують успішні операції українських військових.
Майже кожна ракета потрапляє у ціль — український пілот F-16
Льотчик, чия особистість наразі не розкривається, розповідає, що майже щодня пілоти винищувачів F-16 виконують не один і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення, на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій росіянами території. Також льотчики "Фальконів" виконують польоти на прикриття інших бойових побратимів (Міг-29, Су-27, Су-24, Су-25).
Пілот зазначає, що ефективність використання західної техніки українськими воїнами як наземної, так і повітряної дуже висока.
Можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються, ми отримуємо актуальні дані… Наразі ми можемо завдавати удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока: якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце.
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