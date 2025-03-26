Украинский пилот F-16 впервые раскрыл особенности боевой работы — видео

Воздушные силы 26 марта обнародовали первое интервью украинского пилота истребителя F-16, который рассказывает о боевых задачах, тактике применения и мощном коллективе, который успешно овладел западной техникой и новыми подходами к ее применению.

Почти каждая ракета попадает в цель — украинский пилот F-16

Летчик, чья личность пока не раскрывается, рассказывает, что почти ежедневно пилоты истребителей F-16 выполняют не один и не два полета на поражение противника по линии боевого столкновения, на территории Российской Федерации, на временно оккупированной россиянами территории. Также летчики "Фальконов" выполняют полеты на прикрытие других боевых собратьев (Миг-29, Су-27, Су-24, Су-25).

Пилот отмечает, что эффективность использования западной техники украинскими воинами как наземной, так и воздушной очень высока.

Почти каждая ракета приходит в цель… Более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель. Уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования. Цели нам раньше известны, разведка наша работает довольно неплохо, даже несмотря на то, что в медиа разгоняли, что мы не получаем данные разведки… Поделиться