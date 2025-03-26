Украинский пилот F-16 впервые раскрыл особенности боевой работы — видео

Воздушные силы 26 марта обнародовали первое интервью украинского пилота истребителя F-16, который рассказывает о боевых задачах, тактике применения и мощном коллективе, который успешно овладел западной техникой и новыми подходами к ее применению.
Главные тезисы
- Украинский пилот F-16 рассказывает о выполнении боевых задач и тактике применения на западной технике.
- Высокая эффективность ударов, где почти каждая ракета приходит в цель, подтверждает успешное освоение новых подходов к военным операциям.
- Украинские летчики F-16 обеспечивают прикрытие для других боевых собратьев и успешно действуют как воздушная, так и наземная разведка.
Почти каждая ракета попадает в цель — украинский пилот F-16
Летчик, чья личность пока не раскрывается, рассказывает, что почти ежедневно пилоты истребителей F-16 выполняют не один и не два полета на поражение противника по линии боевого столкновения, на территории Российской Федерации, на временно оккупированной россиянами территории. Также летчики "Фальконов" выполняют полеты на прикрытие других боевых собратьев (Миг-29, Су-27, Су-24, Су-25).
Пилот отмечает, что эффективность использования западной техники украинскими воинами как наземной, так и воздушной очень высока.
Можно сказать, что наши силы разведки очень быстро адаптируются, мы получаем актуальные данные… Сейчас мы можем наносить удары только в тактическую глубину, однако эффективность этих ударов очень высока: если мы захотим, наша бомбочка залетит кому-то в окошко.
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