Литва встановить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю
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Литва встановить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

Кордон
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Джерело:  Європейська правда

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками 100 днів роботи, її цитує пресслужба Міноборони.

Головні тези:

  • У міністерстві оборони Литви розглядають можливість встановлення протипіхотних мін на кордоні з РФ та РБ для зміцнення безпеки країни.
  • Литва спільно з Латвією, Естонією, Польщею та Фінляндією працює над об'єднанням оборонних потенціалів у рамках Східного щита та Балтійської лінії оборони.
  • Оновлення та розширення концепції контрмобільності є одним із пріоритетів Литви на шляху до забезпечення надійного захисту кордонів.

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Шакалієне разом зі своїми колегами з Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії обговорювали об'єднання Східного щита і Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення пакета заходів.

Під час зустрічей із колегами литовська міністерка обговорювала оновлення та розширення концепції контрмобільності.

За прикладом Польщі кордон північно-східного флангу може бути укріплений декількома рівнями фортифікаційних споруд, включно з протипіхотними та протитанковими мінами, але не обмежуючись ними, — йдеться у повідомленні литовського Міноборони.

Як зазначено, партнери мають намір домагатися фінансування ЄС на ці цілі.

Як відомо, Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили 18 березня про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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