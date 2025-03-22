Литва встановить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками 100 днів роботи, її цитує пресслужба Міноборони.

Литва замінує кордон з РФ та РБ

Шакалієне разом зі своїми колегами з Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії обговорювали об'єднання Східного щита і Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення пакета заходів.

Під час зустрічей із колегами литовська міністерка обговорювала оновлення та розширення концепції контрмобільності.

За прикладом Польщі кордон північно-східного флангу може бути укріплений декількома рівнями фортифікаційних споруд, включно з протипіхотними та протитанковими мінами, але не обмежуючись ними, — йдеться у повідомленні литовського Міноборони. Поширити

Як зазначено, партнери мають намір домагатися фінансування ЄС на ці цілі.