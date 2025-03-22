Литва встановить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками 100 днів роботи, її цитує пресслужба Міноборони.
Головні тези:
- У міністерстві оборони Литви розглядають можливість встановлення протипіхотних мін на кордоні з РФ та РБ для зміцнення безпеки країни.
- Литва спільно з Латвією, Естонією, Польщею та Фінляндією працює над об'єднанням оборонних потенціалів у рамках Східного щита та Балтійської лінії оборони.
- Оновлення та розширення концепції контрмобільності є одним із пріоритетів Литви на шляху до забезпечення надійного захисту кордонів.
Литва замінує кордон з РФ та РБ
Шакалієне разом зі своїми колегами з Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії обговорювали об'єднання Східного щита і Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення пакета заходів.
Під час зустрічей із колегами литовська міністерка обговорювала оновлення та розширення концепції контрмобільності.
Як зазначено, партнери мають намір домагатися фінансування ЄС на ці цілі.
Як відомо, Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили 18 березня про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
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