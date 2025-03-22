Литва установит противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью

Об этом заявила министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене по итогам 100 дней работы, ее цитирует пресс-служба Минобороны.

Литва заминирует границу с РФ и РБ

Шакалиене вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии обсуждали объединение Восточного щита и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в разработке единого плана по усилению защиты границ путем расширения пакета мер.

Во время встреч с коллегами литовское министерство обсуждало обновление и расширение концепции контрмобильности.

По примеру Польши граница северо-восточного фланга может быть укреплена несколькими уровнями фортификационных сооружений, включая противопехотные и противотанковые мины, но не ограничиваясь ими, — говорится в сообщении литовского Минобороны. Поделиться

Как отмечается, партнеры намерены добиваться финансирования ЕС на эти цели.