Литва установит противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью
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Мир
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Литва установит противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью

кордон
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Источник:  Европейская правда

Об этом заявила министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене по итогам 100 дней работы, ее цитирует пресс-служба Минобороны.

Главные тезисы

  • Литва готовится установить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью для укрепления безопасности страны.
  • Вместе с другими странами Литва работает над объединением оборонных потенциалов в рамках Восточного щита и Балтийской оборонной линии.
  • Обновление и расширение концепции контрмобильности является приоритетом для Литвы в обеспечении надежной защиты границ.

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Шакалиене вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии обсуждали объединение Восточного щита и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в разработке единого плана по усилению защиты границ путем расширения пакета мер.

Во время встреч с коллегами литовское министерство обсуждало обновление и расширение концепции контрмобильности.

По примеру Польши граница северо-восточного фланга может быть укреплена несколькими уровнями фортификационных сооружений, включая противопехотные и противотанковые мины, но не ограничиваясь ими, — говорится в сообщении литовского Минобороны.

Как отмечается, партнеры намерены добиваться финансирования ЕС на эти цели.

Как известно, Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили 18 марта о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

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