Литва установит противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью

Об этом заявила министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене по итогам 100 дней работы, ее цитирует пресс-служба Минобороны.
Главные тезисы
- Литва готовится установить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью для укрепления безопасности страны.
- Вместе с другими странами Литва работает над объединением оборонных потенциалов в рамках Восточного щита и Балтийской оборонной линии.
- Обновление и расширение концепции контрмобильности является приоритетом для Литвы в обеспечении надежной защиты границ.
Литва заминирует границу с РФ и РБ
Шакалиене вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии обсуждали объединение Восточного щита и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в разработке единого плана по усилению защиты границ путем расширения пакета мер.
Во время встреч с коллегами литовское министерство обсуждало обновление и расширение концепции контрмобильности.
Как отмечается, партнеры намерены добиваться финансирования ЕС на эти цели.
Как известно, Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили 18 марта о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
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