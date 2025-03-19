Польша заминирует границы с Россией и Беларусью — что известно

Польша намерена разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Польша будет минировать границы с РФ и РБ

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

У нас нет выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе… Это будет одним из элементов "Восточного щита".

По его словам, в настоящее время в Польше нет противопехотных мин, однако есть возможность их производить.

Речь идет о заказах на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе. Поделиться

18 марта министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из международного соглашения о запрете противопехотных мин, также известного как Оттавский договор.