Польша заминирует границы с Россией и Беларусью — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Польша заминирует границы с Россией и Беларусью — что известно

Польша
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Источник:  RMF 24

Польша намерена разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Главные тезисы

  • Польша намерена установить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках программы “Восточный щит”.
  • Решения Польши являются ответной мерой на напряженную ситуацию на границах с РФ и РБ.
  • Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы поддержали идею выхода из Оттавского договора о запрещении противопехотных мин.

Польша будет минировать границы с РФ и РБ

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

У нас нет выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе… Это будет одним из элементов "Восточного щита".

По его словам, в настоящее время в Польше нет противопехотных мин, однако есть возможность их производить.

Речь идет о заказах на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе.

18 марта министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из международного соглашения о запрете противопехотных мин, также известного как Оттавский договор.

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