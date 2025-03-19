Польша заминирует границы с Россией и Беларусью — что известно

Польша намерена разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".
Главные тезисы
- Польша намерена установить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках программы “Восточный щит”.
- Решения Польши являются ответной мерой на напряженную ситуацию на границах с РФ и РБ.
- Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы поддержали идею выхода из Оттавского договора о запрещении противопехотных мин.
Польша будет минировать границы с РФ и РБ
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.
У нас нет выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе… Это будет одним из элементов "Восточного щита".
По его словам, в настоящее время в Польше нет противопехотных мин, однако есть возможность их производить.
18 марта министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из международного соглашения о запрете противопехотных мин, также известного как Оттавский договор.
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