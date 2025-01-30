Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2 — в чем ее уникальность

Польская энергетическая группа (PGE) и датская компания Orsted построят морскую ветроэлектростанцию Baltica 2. Она будет одной из самых больших в мире.

Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2

Электростанция будет расположена в польской части Балтийского моря между Усткой и Хочевом.

Премьер-министр Дональд Туск, выступая на церемонии начала строительства, отметил, что стоимость ВЭС составит 30 миллиардов злотых, а ее мощность — 1,5 ГВт.

Это превосходит все предыдущие представления о ветровых электростанциях. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Президент Польской энергетической группы Дариуш Мажец в свою очередь отметил, что в этом году начнется производство и монтаж фундаментов.

Инвестиция будет способствовать снижению цен на электроэнергию для потребителей. Baltica 2 обеспечит зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств. Поделиться

PGE i @Orsted_PL rozpoczęły budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Dzięki 107 turbinom o łącznej mocy 1,5 GW Baltica 2 będzie mogła dostarczyć zieloną energię do ponad 2,5 mln domów w Polsce, znacząco przyczyniając się do transformacji polskiej energetyki.



– Morska farma… pic.twitter.com/XFQX4UefLU — PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) January 30, 2025

Baltica 2 будет состоять из 107 турбин мощностью 14 мегаватт каждый, расположенных на площади около 190 км². Расстояние от берега до ближайшей турбины на море составит примерно 40 км.

Для морской ветровой электростанции будут построены четыре морские трансформаторные станции. Baltica 2 является частью политики укрепления энергетической безопасности Польши. Это стратегический проект, он станет одной из самых больших ветровых ферм в мире.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.