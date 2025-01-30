Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2 — в чем ее уникальность

Польская энергетическая группа (PGE) и датская компания Orsted построят морскую ветроэлектростанцию Baltica 2. Она будет одной из самых больших в мире.
Главные тезисы
- Морская ветроэлектростанция Baltica 2 в Польше будет одной из крупнейших в мире с мощностью 1,5 ГВт, превосходящей предыдущие стандарты ветровых электростанций.
- Строительство Baltica 2 способствует укреплению энергетической безопасности Польши и снижению цен на электроэнергию для потребителей.
- Проект Baltica 2 является важным шагом в обеспечении устойчивого и чистого источника энергии для граждан и повышении энергетической независимости страны.
- Будущая морская ветровая ферма состоять из 107 турбин мощностью 14 мегаватт каждая, обеспечивая зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств.
- Проект Baltica 2 также является частью политики укрепления энергетической безопасности Польши, что делает его стратегически важным для страны.
Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2
Электростанция будет расположена в польской части Балтийского моря между Усткой и Хочевом.
Премьер-министр Дональд Туск, выступая на церемонии начала строительства, отметил, что стоимость ВЭС составит 30 миллиардов злотых, а ее мощность — 1,5 ГВт.
Президент Польской энергетической группы Дариуш Мажец в свою очередь отметил, что в этом году начнется производство и монтаж фундаментов.
PGE i @Orsted_PL rozpoczęły budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Dzięki 107 turbinom o łącznej mocy 1,5 GW Baltica 2 będzie mogła dostarczyć zieloną energię do ponad 2,5 mln domów w Polsce, znacząco przyczyniając się do transformacji polskiej energetyki.— PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) January 30, 2025
– Morska farma… pic.twitter.com/XFQX4UefLU
Baltica 2 будет состоять из 107 турбин мощностью 14 мегаватт каждый, расположенных на площади около 190 км². Расстояние от берега до ближайшей турбины на море составит примерно 40 км.
Для морской ветровой электростанции будут построены четыре морские трансформаторные станции. Baltica 2 является частью политики укрепления энергетической безопасности Польши. Это стратегический проект, он станет одной из самых больших ветровых ферм в мире.
Польша масштабирует проект "Восточный щит"
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.
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