Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2 — в чем ее уникальность
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Экономика
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Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2 — в чем ее уникальность

Baltica 2
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Источник:  Polskie Radio

Польская энергетическая группа (PGE) и датская компания Orsted построят морскую ветроэлектростанцию Baltica 2. Она будет одной из самых больших в мире.

Главные тезисы

  • Морская ветроэлектростанция Baltica 2 в Польше будет одной из крупнейших в мире с мощностью 1,5 ГВт, превосходящей предыдущие стандарты ветровых электростанций.
  • Строительство Baltica 2 способствует укреплению энергетической безопасности Польши и снижению цен на электроэнергию для потребителей.
  • Проект Baltica 2 является важным шагом в обеспечении устойчивого и чистого источника энергии для граждан и повышении энергетической независимости страны.
  • Будущая морская ветровая ферма состоять из 107 турбин мощностью 14 мегаватт каждая, обеспечивая зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств.
  • Проект Baltica 2 также является частью политики укрепления энергетической безопасности Польши, что делает его стратегически важным для страны.

Польша построит морскую ветроэлектростанцию Baltica 2

Электростанция будет расположена в польской части Балтийского моря между Усткой и Хочевом.

Премьер-министр Дональд Туск, выступая на церемонии начала строительства, отметил, что стоимость ВЭС составит 30 миллиардов злотых, а ее мощность — 1,5 ГВт.

Это превосходит все предыдущие представления о ветровых электростанциях.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Президент Польской энергетической группы Дариуш Мажец в свою очередь отметил, что в этом году начнется производство и монтаж фундаментов.

Инвестиция будет способствовать снижению цен на электроэнергию для потребителей. Baltica 2 обеспечит зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств.

Baltica 2 будет состоять из 107 турбин мощностью 14 мегаватт каждый, расположенных на площади около 190 км². Расстояние от берега до ближайшей турбины на море составит примерно 40 км.

Для морской ветровой электростанции будут построены четыре морские трансформаторные станции. Baltica 2 является частью политики укрепления энергетической безопасности Польши. Это стратегический проект, он станет одной из самых больших ветровых ферм в мире.

Польша масштабирует проект "Восточный щит"

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

30 ноября 2024 г. польский премьер посетил первый завершенный участок фортификационной системы, который строится вдоль границы с Россией и Беларусью.

Во время брифинга возле населенного пункта Домбровка (Варминско-Мазурское воеводство) Туск подчеркнул, что чем лучше охраняется польская граница, тем меньше она доступна тем, кто имеет плохие намерения. В частности, благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут более безопасными.

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